Así surgió esta idea que podría considerarse curiosa, pero quienes la han implementado manifiestan que representa un antes y un después. La recomiendan porque aseguran que es un método que transforma de manera permanente la forma de limpiar los pisos.

Cada vez más, las redes sociales se establecen como fuente de ideas prácticas y económicas para identificar soluciones sencillas y sustentables a cuestiones cotidianas del hogar. Entre los trucos populares de cocina y jardinería, prevalecen los de limpieza, debido a que todos deseamos realizar esa tarea doméstica de forma más rápida y sencilla.

Se trata de cubrir la escoba con papel aluminio para optimizar el barrido, un truco fundamentado en la ciencia, específicamente en una propiedad física que frecuentemente pasamos por alto y que convierte al aluminio en un aliado inesperado para mantener los pisos del hogar libres de polvo y pelusas.

Así surgió esta idea que podría considerarse curiosa, pero quienes la han implementado manifiestan que representa un antes y un después. La recomiendan porque aseguran que es un método que transforma de manera permanente la forma de limpiar los pisos, particularmente cuando la suciedad se encuentra en esos rincones difíciles de alcanzar.

Ventajas de utilizar papel de aluminio en la escoba

Es posible que experimentes esta situación frecuentemente. No importa si tus pisos son flotantes, cerámicos o vinílicos. Barres repetidamente y a los pocos minutos ya aparecen diminutas partículas nuevamente adheridas al suelo. Además, existen aquellas “rebeldes” que se ocultan en los rincones o entre las juntas.

En este contexto, este truco demuestra ser 100% efectivo gracias a la capacidad del aluminio de modificar la electricidad estática. Al cubrir la base o las cerdas de la escoba con un poco de ese rollo de papel que utilizas para cocinar, se obtienen los siguientes beneficios:

Atraes el polvo fino que normalmente se dispersa mientras se barre, lo cual es clave si hay alérgicos en la vivienda.

que normalmente se dispersa mientras se barre, lo cual es clave si hay alérgicos en la vivienda. Impedís que los pelos y las pelusas se queden atrapados, fundamental cuando se convive con mascotas.

se queden atrapados, fundamental cuando se convive con mascotas. Reducís la estática del piso , evitando que la suciedad suspendida en el aire se adhiera a la superficie inmediatamente.

, evitando que la suciedad suspendida en el aire se adhiera a la superficie inmediatamente. Cuidas la escoba del desgaste, lo que prolonga su vida útil.

El resultado es una barrida con menos esfuerzo, sin que posteriormente debas utilizar una aspiradora o productos húmedos para asegurar que el piso quedó impecable.

Es posible que experimentes esta situación frecuentemente. No importa si tus pisos son flotantes, cerámicos o vinílicos

Cómo mantener el papel aluminio en buen estado para un uso efectivo

Para lograr el efecto deseado, resulta fundamental prestar atención al estado del papel aluminio, de modo que el truco conserve su efectividad.