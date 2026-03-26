No tener infracciones de tránsito pendientes es una condición obligatoria para renovar la licencia de conducir en Argentina. El Sistema Nacional de Administración de Infracciones impide la emisión del certificado de antecedentes (CENAT) si existen deudas exigibles, lo que bloquea el trámite administrativo en cualquier jurisdicción. La Ley Nacional de Tránsito (Nº 24.449) establece en su artículo 89 las reglas de prescripción para las provincias adheridas y rutas nacionales. El esquema de tiempos se divide según la calificación de la falta: Incluye infracciones como el estacionamiento indebido, circular con luces bajas apagadas o el uso del celular al conducir. Aplica a conductas que comprometen la seguridad, tales como el cruce de semáforos en rojo, la conducción bajo efectos del alcohol o el exceso de velocidad por encima de los límites permitidos. Este periodo de 5 años también rige para la ejecución de sanciones que ya cuentan con una resolución firme pero no fueron abonadas por el infractor. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rige la Ley Nº 451, cuyo artículo 15 fija un plazo de prescripción de 5 años para todas las infracciones, sin distinguir gravedad. No obstante, la jurisprudencia de 2026 continúa validando el uso supletorio del Artículo 65 del Código Penal de la Nación. Este artículo establece un plazo de 2 años para las penas de multa. En la práctica, esto permite que los conductores presenten descargos para dar de baja multas leves al cumplirse el segundo año, bajo el argumento de que una norma local no puede imponer plazos más extensos que una ley de jerarquía superior. Si las infracciones en el sistema superan los plazos legales, el conductor debe gestionar la baja para habilitar el trámite de licencia digital. Podés verificar deudas en Infracciones BA (PBA) o en la web de consultas de CABA. Contactá al Controlador de Faltas (vía web o Boti en CABA) solicitando la baja definitiva citando el Art. 89 de la Ley 24.449 o el Art. 65 del Código Penal. Una vez dictada la resolución, la deuda debe ser eliminada del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito para que el sistema permita imprimir el formulario de pago del CENAT. Para multas recientes, se mantiene la opción del 50% de descuento si se abona dentro del periodo de notificación. Para que el descuento sea válido, se debe abonar dentro del periodo de “pago voluntario”, que generalmente es de 30 días corridos desde que el usuario recibe la notificación fehaciente (en el domicilio o vía mail si tiene domicilio vial electrónico). En otro orden, al pagar voluntariamente, el infractor reconoce la comisión de la falta y renuncia al derecho de presentar un descargo ante el controlador o juez de faltas. Si se presenta un descargo, se pierde automáticamente el beneficio del 50%.