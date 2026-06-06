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El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) detalla en su sitio web oficial los requisitos que todos los conductores del estado deben cumplir en cuanto a sus multas de tránsito para evitar sanciones severas que puedan interferir con la validez de su licencia de conducir.
En esta jurisdicción, las multas se ven reflejadas en un sistema de puntos, cuya cantidad dependerá de la infracción que se está cometiendo.
Cuando se supere el límite de puntos permitidos en dos años de conducción, la licencia de conducir será suspendida por las autoridades.
Quitarán las licencias de conducir de quienes no demuestren estar libres de estas multas
De acuerdo con lo indicado por las autoridades, el Sistema de Puntos de Infracción de Conductor es el método utilizado para “identificar y actuar conductores de alto riesgo”.
En ese marco, quienes obtengan 11 puntos dentro de 24 meses verán su licencia de conducir suspendida y no podrá continuar circulando legalmente con este documento.
Quienes afirmen que fue otra persona la que cometió la infracción, tendrán permitido solicitar una audiencia.
Licencias de conducir: cómo se cuentan los puntos de multas para el historial
Según se especifica en la tabla oficial compartida por el DMV, los puntos por infracciones se reparten de la siguiente manera
- Velocidad no especificada: 3 puntos
- Entre 1 y 10 mph por encima del límite de velocidad: 3 puntos
- Entre 11 y 20 mph por encima del límite de velocidad: 4 puntos
- Entre 21 y 30 mph por encima del límite de velocidad: 6 puntos
- Entre 31 y 40 mph por encima del límite de velocidad: 8 puntos
- Más de 40 mph por encima del límite de velocidad: 11 puntos
- Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos
- Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos
- Operación agravada sin licencia: 11 puntos
- Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos
- Conducción temeraria: 5 puntos
- Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos
- Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos
- Falta de precaución al conducir: 5 puntos
- Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos
- Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos
- Frenos inadecuados (vehículo del empleador): 4 puntos
- Seguir demasiado de cerca a otro vehículo (tailgating): 4 puntos
- Uso de teléfono móvil o dispositivo electrónico mientras se conduce: 5 puntos
- Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos
- Infracción relacionada con semáforo, señal de stop o señal de ceda el paso: 3 puntos
- No ceder el paso: 3 puntos
- Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos
- Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos
- Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos
- Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos
- Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos
“Una suspensión definitiva significa que se te quita el permiso de conducir o el privilegio de conducir por un tiempo determinado”, afirma el DMV. En estos casos se detallará la duración del período de suspensión.