El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) detalla en su sitio web oficial los requisitos que todos los conductores del estado deben cumplir en cuanto a sus multas de tránsito para evitar sanciones severas que puedan interferir con la validez de su licencia de conducir.

En esta jurisdicción, las multas se ven reflejadas en un sistema de puntos, cuya cantidad dependerá de la infracción que se está cometiendo.

Cuando se supere el límite de puntos permitidos en dos años de conducción, la licencia de conducir será suspendida por las autoridades.

Quitarán las licencias de conducir de quienes no demuestren estar libres de estas multas

De acuerdo con lo indicado por las autoridades, el Sistema de Puntos de Infracción de Conductor es el método utilizado para “identificar y actuar conductores de alto riesgo”.

En ese marco, quienes obtengan 11 puntos dentro de 24 meses verán su licencia de conducir suspendida y no podrá continuar circulando legalmente con este documento.

Quienes afirmen que fue otra persona la que cometió la infracción, tendrán permitido solicitar una audiencia.

Nueva York puede suspender las licencias de conducir de quienes superen el límite permitido de infracciones en dos años. Fuente: imagen ilustrativa ChatGPT.

Licencias de conducir: cómo se cuentan los puntos de multas para el historial

Según se especifica en la tabla oficial compartida por el DMV, los puntos por infracciones se reparten de la siguiente manera

Velocidad no especificada: 3 puntos

Entre 1 y 10 mph por encima del límite de velocidad: 3 puntos

Entre 11 y 20 mph por encima del límite de velocidad: 4 puntos

Entre 21 y 30 mph por encima del límite de velocidad: 6 puntos

Entre 31 y 40 mph por encima del límite de velocidad: 8 puntos

Más de 40 mph por encima del límite de velocidad: 11 puntos

Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos

Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos

Operación agravada sin licencia: 11 puntos

Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos

Conducción temeraria: 5 puntos

Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos

Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos

Falta de precaución al conducir: 5 puntos

Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos

Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos

Frenos inadecuados (vehículo del empleador): 4 puntos

Seguir demasiado de cerca a otro vehículo (tailgating): 4 puntos

Uso de teléfono móvil o dispositivo electrónico mientras se conduce: 5 puntos

Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos

Infracción relacionada con semáforo, señal de stop o señal de ceda el paso: 3 puntos

No ceder el paso: 3 puntos

Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos

Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos

Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos

Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos

Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos

“Una suspensión definitiva significa que se te quita el permiso de conducir o el privilegio de conducir por un tiempo determinado”, afirma el DMV. En estos casos se detallará la duración del período de suspensión.