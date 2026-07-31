Con el objetivo de agilizar la atención presencial y evitar largas esperas, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) actualizó su modalidad para solicitar turnos en las agencias de todo el país.

Desde ahora, la reserva puede hacerse de forma anticipada a través de sus canales digitales .

La medida apunta a que los afiliados lleguen directamente el día y horario asignados, mientras que una parte cada vez mayor de los trámites continúa migrando a plataformas online para reducir la necesidad de concurrir a una oficina.

Cómo funciona el nuevo sistema de PAMI para que jubilados pidan turnos

La gestión comienza desde la aplicación Mi PAMI o mediante el sitio web oficial de la obra social de los jubilados de Argentina.

Cambian los turnos de PAMI: así será el nuevo sistema para sacar fecha. (Foto: generada con IA) Generado con IA.

Después de ingresar con los datos personales, el sistema permite seleccionar el trámite, consultar las oficinas disponibles y elegir el horario que mejor se adapte a cada afiliado.

Una vez confirmada la operación, el comprobante queda guardado en la plataforma y puede presentarse tanto desde el celular como en formato impreso.

Qué gestiones pueden hacerse sin salir de casa

Además de solicitar turnos, los afiliados cuentas con una serie de herramientas digitales que evitar ir a una oficina. Algunas de las principales opciones disponibles consisten en:

Consultar la cartilla médica. Descargar la credencial digital. Hacer el seguimiento de expedientes. Gestionar prestaciones y medicamentos. Realizar distintos trámites administrativos.

PAMI recordó que todas estas gestiones son gratuitas y recomendó utilizar únicamente los canales oficiales para evitar fraudes o intermediarios.

Qué trámites siguen requiriendo atención presencial

Cabe recordar que no todos los trámites pueden realizarse a través de internet. En algunos casos, PAMI continúa solicitando que el afiliado o su apoderado concurran personalmente a una agencia. Entre ellos, aparecen:

Actualización de datos personales .

Altas y modificaciones de afiliación .

Presentación de documentación .

Reclamos administrativos .

Otras consultas que requieren verificación presencial.

Antes de reservar una fecha, el organismo aconseja revisar si el trámite ya está disponible en los servicios digitales para evitar un traslado innecesario.

Por qué PAMI apuesta cada vez más a los trámites digitales

La implementación del sistema busca mejorar la organización en las agencias y distribuir mejor la atención durante la jornada.

Al mismo tiempo, permite que quienes no puedan asistir, cancelen el turno con anticipación para liberar ese horario y que otro afiliado pueda utilizarlo.

Esta modalidad también facilita la tarea de familiares y apoderados, que muchas veces son quienes gestionan los trámites de jubilados y pensionados.