Es oficial | El Gobierno invierte millones en Defensa para modernizar el equipamiento militar del Ejército Nacional Fuente: Ejército Argentino

El gobierno de Estados Unidos confirmó una nueva asistencia militar para Uruguay que apunta a reforzar sus capacidades de vigilancia aérea.

El anuncio fue difundido por la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, que detalló el alcance de esta cooperación bilateral en materia de defensa.

Por su parte, la colaboración está valuada en aproximadamente u$s 5 millones y se destinará a mejorar el control del territorio y de áreas estratégicas desde el aire.

El nuevo acuerdo de cooperación militar incluye la donación de sensores de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) para equipar aeronaves militares.

Qué equipamiento recibirá Uruguay

Los sistemas ISR (Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento) representan tecnologías fundamentales en las operaciones modernas. Estas herramientas posibilitan la detección, identificación y seguimiento de objetivos en tiempo real, adaptándose a diversas condiciones de entorno.

Entre los componentes principales que serán proporcionados, se destacan:

Sensores electroópticos (EO) para observación visual.

Sistemas infrarrojos (IR) para detección nocturna.

Posibles radares de vigilancia para ampliar el alcance operativo.

Este equipamiento se integrará en aeronaves de la aviación militar uruguaya, incluyendo los aviones de ataque ligero Embraer A-29 Super Tucano que han sido recientemente incorporados.

Para qué se usarán los sensores ISR

En primer lugar, el objetivo principal consiste en fortalecer las acciones de monitoreo y patrullaje en el territorio y en espacios marítimos. Esta tarea abarca áreas de notable valor estratégico, incluyendo la Zona Económica Exclusiva.

Gracias a esta tecnología avanzada, las fuerzas uruguayas tendrán la capacidad de:

Vigilar el espacio aéreo y marítimo en tiempo real.

Detectar actividades ilícitas como contrabando o pesca ilegal.

Mejorar el control de fronteras.

Optimizar la respuesta ante situaciones de riesgo.

Adicionalmente, estos sistemas ofrecen la posibilidad de operar tanto durante el día como en la noche, lo que incrementa de manera significativa la cobertura disponible.