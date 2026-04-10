Estados Unidos avanza con una nueva operación militar en Asia que refuerza su presencia en una región estratégica. El gobierno autorizó la venta de misiles avanzados a Singapur por un total de u$s 83,14 millones. La decisión forma parte de un esquema de cooperación militar que busca fortalecer a aliados clave. En este caso, el foco está puesto en mejorar las capacidades de defensa y ataque de largo alcance. El acuerdo incluye tecnología de última generación y se produce en plena tensión en Medio Oriente por el conflicto que Estados Unidos e Israel mantienen con Irán. La operación contempla la entrega de cohetes guiados M30A2 GMLRS, diseñados para ser utilizados en sistemas de artillería HIMARS. Estos equipos ya forman parte del arsenal del Ejército de Singapur desde hace más de una década. Se trata de proyectiles de alta precisión que, aunque se presentan como cohetes, poseen características cercanas a las de un misil balístico de corto alcance. Su capacidad de impacto los convierte en un recurso estratégico de máxima letalidad. Con un alcance estimado de entre 15 y 70 kilómetros, permiten realizar ataques a distancia con gran efectividad. Esta capacidad resulta clave en escenarios donde la rapidez y precisión son determinantes. Singapur ya cuenta con sistemas de artillería modernos, incluyendo obuses autopropulsados y plataformas HIMARS. La incorporación de estos nuevos misiles potenciará significativamente su capacidad operativa. El objetivo es reforzar su capacidad de respuesta ante amenazas actuales y futuras. En ese sentido, la modernización de su arsenal se alinea con una estrategia de defensa más amplia. Desde el Departamento de Estado señalaron que: “La venta propuesta mejorará la capacidad defensiva de Singapur para proteger a los aliados que entrenan y operan dentro de sus fronteras, reforzará su capacidad para enfrentar amenazas actuales y futuras, y aumentará la estabilidad regional. Singapur no tendrá dificultades para incorporar estos artículos y servicios en sus fuerzas armadas”. Más allá del aspecto comercial, esta venta tiene un fuerte componente geopolítico. Estados Unidos busca consolidar su red de aliados en Asia mediante acuerdos de cooperación militar. El fortalecimiento de Singapur como socio estratégico permite ampliar su presencia en una zona clave para el comercio y la seguridad internacional. Este tipo de movimientos también funciona como señal hacia otros actores de la región.