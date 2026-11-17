Una mujer vestida de luto llora frente a una lápida.

Cuando una persona fallece, sus herederos no solo reciben sus bienes, sino que también deben afrontar las obligaciones pendientes que forman parte de la sucesión.

Sin embargo, el Código Civil y Comercial de la Nación establece límites a esa responsabilidad y determina en qué casos las deudas deben pagarse con el patrimonio heredado y cuándo pueden comprometer los bienes propios de los sucesores.

La normativa contempla distintas situaciones para proteger a los herederos y establece condiciones específicas para responder por las obligaciones que dejó la persona fallecida.

Qué dice el artículo 2317 sobre las deudas de una persona fallecida

El artículo 2317 del Código Civil y Comercial establece que el heredero responde por las deudas y los legados de la sucesión únicamente hasta el valor de los bienes que recibió. Esto significa que, como regla general, no está obligado a utilizar su patrimonio personal para cancelar las obligaciones que dejó el fallecido .

Dos mujeres y un hombre vestidos de negro luto en el cementerio.

Cuando hay varios herederos, la responsabilidad se limita al valor de los bienes hereditarios y se mantiene la indivisión de la herencia mientras corresponda. De esta manera, las obligaciones pendientes deben atenderse con el patrimonio que integra la sucesión.

Qué prioridad tienen los acreedores de la persona fallecida

El Código Civil y Comercial también determina qué ocurre cuando existen acreedores tanto de la persona fallecida como de sus herederos.

Según el artículo 2316, los acreedores del causante y los legatarios tienen preferencia para cobrar sus créditos sobre los bienes que integran la herencia. Esto quiere decir que pueden reclamar el pago de las obligaciones pendientes antes de que los acreedores personales de los herederos puedan ejecutar esos bienes.

La disposición busca preservar el patrimonio sucesorio para atender primero las deudas que corresponden a la persona fallecida.

Cuándo los herederos deben pagar las deudas con sus propios bienes

Aunque la responsabilidad está limitada al valor de la herencia, el artículo 2321 contempla situaciones excepcionales en las que los herederos pueden responder con su patrimonio personal. Esto ocurre cuando:

No realizan el inventario de los bienes dentro de los tres meses posteriores a la intimación judicial efectuada por los acreedores o legatarios.

Ocultan fraudulentamente bienes de la sucesión.

Inflan de manera intencional el pasivo sucesorio.

Venden bienes de la herencia, salvo que se trate de una operación conveniente y el dinero obtenido ingrese al patrimonio sucesorio.

En estos supuestos, los herederos pueden perder el límite de responsabilidad que establece la normativa y quedar obligados a responder por las deudas con sus propios bienes.