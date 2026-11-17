Cerró una histórica fábrica yesera tras 120 años en el mercado y despidió a sus últimos trabajadores.

La histórica yesera Compañía Corral, con más de 120 años en el mercado, cerró de forma definitiva su fábrica en General Roca, provincia de Río Negro.

La planta estaba ubicada en la localidad de Stefenelli y la decisión fue ejecutada por el grupo multinacional belga ETEX tras varios días de incertidumbre.

Despidieron a los últimos empleados de la yesera Compañía Corral: los motivos detrás de la decisión

La multinacional, propietaria de la marca Durlock en Argentina, despidió a los 12 empleados que quedaban en el establecimiento, incluido el gerente.

La confirmación del cierre se produjo durante la segunda semana de noviembre. A comienzos de mes, la mayor parte del personal ya había recibido los telegramas de despido. Los últimos 12 trabajadores fueron desvinculados al mismo tiempo que se comenzó con el retiro del material almacenado en los galpones.

Cerró una histórica fábrica yesera tras 120 años en el mercado y despidió a sus últimos trabajadores. Fuente: Imagen Ilustrativa - ChatGPT

En este contexto, se anunció que se trasladará la producción a la planta de General Acha en La Pampa.

Según Diario Río Negro, la mediad responde a una caída de las ventas y a cambios en el mercado de construcción. Si bien desde el sector no descartan una reactivación en 2027, no existe un anuncio oficial sobre esa posibilidad.

El proceso de reducción de personal se había extendido durante semanas previas al cierre. Algunos despidos se concretaron mediante acuerdos individuales, mientras que los últimos telegramas consolidaron el fin de la actividad de la fábrica.

Cerró una histórica fábrica yesera tras 120 años en el mercado y despidió a sus últimos trabajadores.

La extracción de yeso creció, pero la construcción todavía no despega

La extracción bruta de yeso en Río Negro más que se duplicó durante 2025 y alcanzó las 466.652 toneladas, frente a las 225.108 toneladas de 2024, según datos del Departamento de Producción y Estadística de la Secretaría de Minería de Río Negro. El propio Gobierno provincial vinculó la recuperación con la actividad yesera y señaló que la construcción es uno de los principales destinos del mineral.

Sin embargo, el repunte de la extracción no implica que la extracción haya recuperado un ritmo suficiente para sostener la capacidad industrial. Este material se suele usar para fabricar placas, revoques y cemento, por lo que la demanda de la construcción impacta directo en esta cadena.

La historia de la fábrica de yeso

Los orígenes de la yesera Compañía Corral se remontan a 1905, cuando comenzaron las primeras actividades de extracción de yeso en la zona. Con el paso de las décadas, la firma se convirtió en una de las industrias pioneras de la Patagonia, con yacimientos localizados al norte de J.J. Gómez y una planta destinada al procesamiento del mineral en Stefenelli.

La compañía permaneció en manos de la familia fundadora durante más de un siglo. En 2007, María Teresa Corral, hija del fundador, concretó la venta de la empresa al grupo belga ETEX, que por entonces incorporó una plantilla de alrededor de 60 trabajadores. Desde esa operación, la histórica yesera pasó a formar parte de la estructura empresarial vinculada a Durlock, una de las principales marcas argentinas de placas de yeso y productos destinados a la construcción.