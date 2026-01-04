El ejército más temido del planeta vuelve a la carga e invierte millones en nuevos tanques para dominar el mundo

El ejército alemán avanza en un proceso sostenido de modernización militar con foco en la renovación de su artillería pesada, en línea con los planes de fortalecimiento defensivo que varios países europeos impulsan desde hace años.

La iniciativa forma parte de la estrategia de actualización de largo plazo de las Fuerzas Armadas de Alemania (Bundeswehr), orientada a mejorar su capacidad operativa, movilidad y respuesta ante escenarios de seguridad cada vez más exigentes.

Este proceso no surge como una medida aislada ni repentina, sino que se apoya en programas ya aprobados y contratos oficiales firmados dentro del marco de modernización del equipamiento militar alemán.

Alemania aumenta su inversión en la milicia. (Fuente: archivo)

El ejército que invierte millones en nuevos tanques

Según información confirmada por el sector Defensa, Alemania avanzó en la adquisición del sistema de artillería autopropulsada RCH 155, desarrollado por la industria europea y montado sobre el vehículo blindado Boxer 8x8.

El contrato actualmente vigente contempla la compra de 84 unidades destinadas al Bundeswehr, con entregas previstas de manera progresiva. Las autoridades aclararon que se trata de una fase inicial, incluida dentro de un programa escalonado de modernización, sujeto a futuras evaluaciones presupuestarias.

Cómo son los obuses autopropulsados RCH 155

El RCH 155 es un sistema de artillería moderna diseñado para combinar potencia de fuego, automatización y alta movilidad, superando las limitaciones de plataformas más antiguas.

Entre sus características técnicas confirmadas se destacan:

Cañón de 155 milímetros , compatible con munición estándar de la OTAN.

Capacidad de disparo en movimiento , una de sus innovaciones clave.

Alcance superior al de generaciones anteriores , dependiendo del tipo de munición utilizada.

Cobertura de 360 grados y alto nivel de automatización en la carga y gestión del armamento.

Estas prestaciones permiten una respuesta más rápida y flexible en distintos tipos de terreno y escenarios operativos.

El interés internacional por el sistema RCH 155

El programa alemán también se vincula con el uso del RCH 155 por parte de otros países europeos. En este contexto, Ucrania recibió las primeras unidades del sistema para tareas de entrenamiento y operación, en el marco de los acuerdos de asistencia militar vigentes.

Además, Suiza confirmó oficialmente su decisión de avanzar en la renovación de su artillería mediante la incorporación de este tipo de obuses, con el objetivo de reemplazar sistemas que llevan varias décadas en servicio.

Con estas incorporaciones, Alemania y otros países de Europa continúan un proceso de actualización tecnológica gradual, centrado en fortalecer sus capacidades defensivas sin presentar estos movimientos como anuncios coyunturales ni inmediatos.