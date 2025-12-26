Tiembla Estados Unidos: este es el ejército más poderoso de Latinoamérica que ya amenaza a las superpotencias. (Fuente: Archivo)

Un gigante sudamericano se consolida como la potencia militar más fuerte de Latinoamérica gracias a su crecimiento sostenido, su constante innovación tecnológica y sus ambiciones de autonomía estratégica.

Este país se proyecta como un actor capaz de desafiar a las grandes potencias mundiales, posicionándose en un lugar destacado en el ámbito internacional.

Un país sudamericano moderniza su ejército con tecnología avanzada

Con una población que supera los 215 millones de habitantes y un presupuesto militar anual superior a los 20.000 millones de dólares, el gigante sudamericano lidera la región en capacidad de despliegue, tecnología y entrenamiento.

En el mapa de la defensa mundial, Brasil se ha convertido en el referente militar más poderoso de Latinoamérica, un país cuya estrategia de modernización y crecimiento de sus fuerzas armadas comienza a ser observada con atención incluso por las grandes potencias.

Brasil tiene el ejército más poderoso de Latinoamérica y podría ser una gran amenaza para las potencias. Fuente: Archivo. Fuente: narrativas-spin-us

Brasil cuenta con un ejército compuesto por más de 360.000 efectivos en servicio activo, además de 1,3 millones de reservistas que refuerzan su capacidad defensiva. Su fuerza aérea, una de las más avanzadas de la región, suma alrededor de 715 aeronaves, incluyendo cazas de última generación como el Gripen E, desarrollado en conjunto con Suecia.

En el ámbito naval, el país dispone de 112 buques, entre ellos submarinos convencionales y el portaaviones São Paulo.

Brasil en la cima: una potencia emergente que desafía a las grandes naciones

Más allá de sus cifras, Brasil se presenta en los rankings como un país con capacidad de proyección regional e internacional, respaldado por su tamaño, su economía, la mayor de Latinoamérica, y su rol en foros como el BRICS. Su participación en misiones de paz de la ONU y su control sobre la Amazonía le confieren un valor estratégico global.

En el escenario internacional, Brasil no solo lidera el poder militar en Latinoamérica, sino que también comienza a consolidar un lugar destacado en los rankings mundiales de defensa.

Según la consultora especializada Global Firepower 2024, el país ocupa el puesto número 11 a nivel global, superando a potencias tradicionales como Pakistán, Turquía o Italia y posicionándose como un actor relevante en el tablero global.