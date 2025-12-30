En un giro histórico que transforma el panorama de la seguridad en Europa, Alemania aumentará su gasto militar en más de un 70% para 2029, superando así a Francia y al Reino Unido en términos de inversión en defensa. Este incremento se enmarca en un contexto de creciente inestabilidad geopolítica, impulsado por la necesidad de adaptarse a nuevas amenazas globales.

De acuerdo con el borrador presupuestario que fue presentado por el ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, el gasto en defensa alemán alcanzará los €162.000 millones en 2029, en comparación con los €95.000 millones proyectados para este año. Este aumento significativo refleja la urgencia de fortalecer las capacidades defensivas del país ante un entorno internacional cada vez más complejo.

Este monto incluirá cerca de €8.500 millones anuales en ayuda militar para Ucrania, lo que elevará el gasto principal en defensa hasta el 3,5% del PBI, consolidando así el compromiso de Alemania con la seguridad regional y la estabilidad en Europa. Este esfuerzo no solo refuerza la defensa alemana, sino que también contribuye a la cohesión de la Alianza Atlántica.

El plan, promovido por el canciller Friedrich Merz, responde a la creciente inquietud por una Rusia cada vez más agresiva y a la impredecible América bajo el liderazgo de Donald Trump, lo que ha llevado a Alemania a replantear su estrategia de defensa. Este enfoque proactivo es esencial para garantizar la seguridad nacional y regional.

Alemania redefine la OTAN con su estrategia de rearme militar

La medida sitúa a Alemania como el país con el mayor presupuesto militar de Europa, superando a Francia, que proyecta alcanzar entre un 3 y 3,5% del PBI para 2030 y al Reino Unido, que planea llegar al 3% recién después de 2029.

El nuevo objetivo del 5% del PBI en gasto militar, solicitado por Trump y respaldado por la OTAN, incluye un 3,5% para defensa directa y un 1,5% adicional en infraestructura militar y ciberseguridad. La mayoría de los líderes aliados lo apoyarán en la cumbre de La Haya prevista para esta semana.

De cumplirse, Alemania no solo romperá con décadas de prudencia fiscal, sino que también modificará su histórica reticencia a liderar la fuerza militar europea, consolidando un nuevo rol estratégico dentro de la OTAN.

El costo del rearme alemán: efectos de la reforma constitucional y su influencia en la deuda

El ambicioso plan fue posible gracias a la reciente reforma constitucional que flexibiliza el tope de endeudamiento público, permitiendo a Alemania emitir hasta 1 billón en deuda para defensa e infraestructura en la próxima década.

De este paquete, se estima que 24.000 millones serán utilizados en 2025, cuando se agote el fondo de defensa de 100.000 millones establecido por el excanciller Olaf Scholz en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania.

A pesar de la proyección de un déficit fiscal que se disparará a 82.000 millones este año, con una estimación de 126.000 millones en 2029, Berlín mantiene la confianza en que el rearme servirá como motor para revitalizar su economía, que atraviesa un periodo de estancamiento.

Alemania avanza en el ranking global de potencias militares

Conforme al Índice de Paz Global 2024 de Vision of Humanity, Alemania se mantiene como uno de los países más seguros a nivel mundial. No obstante, su creciente proyección internacional la posiciona en un rol activo frente a un entorno cada vez más inestable.

Este rearme alemán se desarrolla en un contexto global caracterizado por tensiones en aumento: el conflicto en Ucrania, la amenaza de Rusia en Europa del Este y el resurgimiento de los nacionalismos suscitan preocupaciones sobre una posible nueva era de inestabilidad militar.

A través de este impulso presupuestario, Alemania tiene la posibilidad de ascender significativamente en el ranking de poder militar global, donde actualmente ocupa el puesto 18º, muy por detrás de otras potencias europeas como Francia (9º) y Reino Unido (5º).

Sin embargo, con una inversión sostenida que supera a la del resto del continente, el país busca robustecer su capacidad defensiva, optimizar el equipamiento de la Bundeswehr y consolidarse como líder militar de Europa.