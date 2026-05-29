La ministra de Defensa, Sandra Lazo, resolvió cesar a Graciela Figueredo como asesora del comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi.

El martes 26 Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos había denunciado que Figueredo actuó “como abogada defensora de numerosos militares acusados y condenados por delitos de lesa humanidad”.

Además, la abogada “tiene diversas observaciones por las chicanas planteadas para prolongar los procesos judiciales”, señaló esta organización a través de un comunicado.

A lo largo del “mes de la memoria” y en la previa a la Marcha del Silencio realizada el pasado 20 de mayo, Familiares de Detenidos y Desaparecidos insistió en el pedido de que el presidente Yamandú Orsi dé la orden a las Fuerzas Armadas de entregar toda la información disponible sobre los detenidos y desaparecidos durante la dictadura cívico-militar.

En tanto, el comandante Stevenazzi señaló en una entrevista con radio Carve que el Ejército “no esconde nada” y que toda la información ya estaba en manos de las autoridades.

No mirar para el costado

Por su parte, la ministra Lazo publicó un video en sus redes sociales donde reivindicó la lucha por verdad y justicia en la búsqueda de detenidos-desaparecidos durante la dictadura cívico-militar, y afirmó que no existe “neutralidad posible frente al silencio”.

Lazo sostuvo que no llegó al ministerio para “mirar para el costado”, sino para “trabajar por unas Fuerzas Armadas plenamente comprometidas con la democracia, la Constitución, la verdad, justicia y la construcción de confianza con la sociedad uruguaya”.

“Como ministra de Defensa Nacional tengo claro que cada decisión administrativa también tiene una dimensión ética, política e histórica. Y en temas vinculados a derechos humanos, memoria, democracia, no alcanza con mirar solamente un expediente. Este ministerio no va a actuar con soberbia ni con indiferencia frente a temas que todavía atraviesan profundamente a nuestra sociedad. Escuchar, revisar y eventualmente corregir también es ejercer autoridad”, señala Lazo en el video publicado en su cuenta de Instagram.

Lazo también subrayó que sería “fácil” esconderse “detrás de la burocracia”, pero dijo que Uruguay “tiene heridas abiertas”.

“Hay familias que siguen esperando respuestas, hay silencios que siguen pesando demasiado. Y hay personas que todavía saben cosas que el país necesita conocer. Hace pocos días dije que quienes tienen la verdad y no la dicen son enemigos de la unidad de la patria. Lo sostengo”, apuntó.

“Y eso exige firmeza, sensibilidad y responsabilidad. Incluso cuando hay que revisar decisiones. Porque, en estos temas, no hay neutralidad posible frente al silencio”, concluyó.