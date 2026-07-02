Remodelan un edificio abandonado por más de 15 años para convertirlo en un mega recinto de conciertos: albergará a más de 20.000 personas

Madrid avanza en uno de los proyectos de transformación urbana más ambiciosos de los últimos años. Se trata del antiguo Centro Acuático Olímpico, un “edificio maldito” que renacerá como uno de los macrocomplejos más ambiciosos de Europa.

Justamente, este esqueleto de hormigón abandonado desde hace más de 15 años será parte de un megaproyecto de ocio, cultura y deporte con un auditorio para conciertos que superará en capacidad al Movistar Arena.

Remodelan un edificio abandonado por más de 15 años para convertirlo en un mega recinto de conciertos: albergará a más de 20.000 personas Ayuntamiento de Madrid

El “edificio maldito” que por fin encuentra un futuro

El antiguo Centro Acuático, construido para las fallidas candidaturas olímpicas de Madrid, quedó inconcluso tras el fracaso de 2012. Situado junto al Estadio Cívitas Metropolitano, en el distrito de San Blas-Canillejas, el inmueble de más de 66.000 m² se convirtió en símbolo de derroche y frustración tras una inversión inicial cercana a los 100 millones de euros.

Ahora, el Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida, ha dado luz verde al proyecto definitivo. La parcela se cede en concesión por 75 años a Barsento S.L.U., sociedad integrada por Live Nation, OVG y el Atlético de Madrid. Se elimina el hotel previsto inicialmente para evitar complicaciones judiciales y se centra en un desarrollo 100% viable.

Superará al Movistar Arena y estará inspirado en los mejores recintos del mundo

El corazón del complejo será un auditorio cubierto con capacidad para más de 20.000 espectadores, superando los aproximadamente 17.500 asientos actuales del Movistar Arena (que planea ampliar hasta 20.000).

Según las recreaciones presentadas, el diseño se inspira en el Co-op Live de Manchester, con sistemas de insonorización premium que minimizarán el impacto acústico en el entorno.

Live Nation, promotora de giras internacionales y residencias como la de Shakira en el Iberdrola Music, asegura que este espacio posicionará a Madrid como referente mundial de la música en vivo.

“Con esto los artistas no van a querer salir de Madrid”, sostuvo Pino Sagliocco, presidente de Live Nation, durante la presentación. El recinto estará preparado para grandes espectáculos y residencias de artistas de primer nivel.

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Los eventos que albergará este recinto

El proyecto no se limita al auditorio. Incluye:

Campus universitario gestionado por la Universidad Alfonso X el Sabio, con capacidad para más de 2300 estudiantes. Ofrecerá formación en salud, deporte, industria musical y entretenimiento.

Centro deportivo con piscinas cubiertas y exteriores para hasta 9000 usuarios diarios, incluyendo instalaciones tipo GoFit.

Espacios complementarios que integran el complejo en la Ciudad del Deporte impulsada por el Atlético de Madrid.

Inversión, plazos y beneficios para la ciudad

La inversión prevista supera los 360 millones de euros, por lo que el Ayuntamiento recibirá más de 140-150 millones en concepto de canon durante los 75 años de concesión.

Las obras deberían comenzar próximamente, con previsión de finalización hacia finales de 2030. Se contemplan mejoras en movilidad, como un nuevo acceso en la estación de Metro Estadio Metropolitano (Línea 7) y posibles conexiones con Cercanías.