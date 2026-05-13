El impacto del cambio climático sigue obligando a los países a acelerar proyectos de infraestructura para enfrentar fenómenos extremos como la sequía y la escasez de agua. En medio de este escenario, Brasil impulsa una de las obras hidráulicas más ambiciosas de América Latina, inspirada en el gigantesco sistema de transferencia de agua construido por China. La iniciativa brasileña busca fortalecer el abastecimiento hídrico en zonas históricamente afectadas por la falta de agua, especialmente en el estado de Ceará. El proyecto toma como referencia el sistema desarrollado por el gigante asiático, considerado el río artificial más extenso del mundo y diseñado para trasladar agua hacia regiones áridas e industriales. La necesidad de ejecutar este tipo de megaproyectos se produce en un contexto global marcado por el aumento de emisiones contaminantes y el deterioro ambiental. Según datos divulgados por la ONU, países como China, Estados Unidos, India, Rusia y Brasil aparecen entre los mayores emisores de gases de efecto invernadero del planeta. El megaproyecto brasileño, conocido como Cinturón de Agua de Ceará, comenzó a ejecutarse en 2013 y ya supera el 80 % de avance. La obra contempla un sistema hídrico de aproximadamente 145 kilómetros destinado a distribuir agua hacia varias regiones afectadas por periodos prolongados de sequía. La infraestructura permitirá beneficiar a cerca de cinco millones de personas en ciudades como Fortaleza, Juazeiro do Norte, Crato y Barbalha. Además, el sistema busca reforzar la capacidad de abastecimiento para consumo humano, actividades industriales, turismo y proyectos agrícolas en el noreste brasileño. El plan hídrico está conectado con el Proyecto de Integración del Río São Francisco, una de las mayores iniciativas de transferencia de agua de Brasil. Desde allí se desviará parte del caudal hacia Ceará para ampliar la cobertura en zonas con mayores dificultades de acceso al recurso. El secretario nacional de Seguridad Hídrica del Ministerio de Integración y Desarrollo Regional, Giuseppe Vieira, explicó que la obra permitirá respaldar a la región de Cariri, una de las más golpeadas por la escasez hídrica. “Este proyecto está directamente vinculado a las obras del PISF, ya que se abastece de las aguas de dicho río y servirá de apoyo a la región de Cariri en Ceará, que sufre una grave escasez de recursos hídricos”, afirmó. El modelo que inspiró a Brasil fue desarrollado por China a través del Proyecto de Transferencia de Agua Sur-Norte, una gigantesca red artificial creada para trasladar agua hacia zonas con déficit hídrico en el norte del país asiático. La obra es considerada una de las infraestructuras hidráulicas más grandes del mundo. Giuseppe Vieira aseguró que el objetivo del nuevo sistema es mejorar la distribución de agua en Ceará y garantizar mayor estabilidad frente a las sequías. “El objetivo es lograr una distribución más homogénea de la disponibilidad de agua en Ceará”, señaló el funcionario al explicar que la megaobra permitirá incrementar el suministro para distintas actividades económicas y sociales.