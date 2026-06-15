Antioquia avanza en el Túnel del Toyo, una obra que transformará la conectividad regional. (Fuente: Proyecto La Nueva Vía al Mar)

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El Túnel del Toyo se establece como una obra que no solo transformará el transporte de vehículos y carga, sino que también se erigirá como un referente en ingeniería y planificación vial en Colombia. Las expectativas en torno a su construcción han suscitado interés sobre la manera en que la región podría beneficiarse de una infraestructura moderna que permita una conexión más fluida entre diferentes municipios y simplifique la movilidad en el occidente antioqueño.

Antioquia avanza con uno de sus proyectos de infraestructura más ambiciosos: un túnel que promete transformar la conectividad entre el occidente del departamento y la región de Urabá. Este proyecto, considerado estratégico para el transporte y el comercio, ha acaparado la atención por su magnitud y la tecnología que emplea, destinada a optimizar la seguridad y la eficiencia en el tránsito.

El proyecto ha sido objeto de seguimiento tanto por autoridades como por la ciudadanía, debido a su impacto en la región y a los avances en construcción. Aunque aún no se han revelado todos los detalles operativos, la expectativa relacionada con su finalización y los beneficios que podrá brindar ha generado un gran interés en los sectores logísticos y de transporte.

Así será el Túnel del Toyo: fecha, costos y avances

El proyecto completo, que abarca entre 37 y 39 km de nueva construcción, incluye túneles complementarios, puentes y vías de acceso. Se ha determinado que la velocidad máxima en esta vía será de 80 km/h, lo que implicará una reducción significativa de los tiempos de traslado entre Medellín y Urabá.

La obra ha presentado retos técnicos notables, tales como la considerable profundidad de la montaña, que alcanza casi 900 m bajo la cumbre, junto con la excavación de alrededor de 1,7 millones de metros cúbicos de roca. Esto se logra mediante el uso de perforadoras TBM con tecnología adaptativa, que modifican su presión y velocidad de operación dependiendo de la dureza del terreno.

El túnel principal, conocido como Túnel 17, se extenderá aproximadamente 9,7 kilómetros, convirtiéndolo en el más extenso de Colombia y uno de los más significativos de Latinoamérica. Esta estructura incluirá una calzada sencilla de 8 m de ancho, andenes de 1 m, una galería de rescate paralela de casi 10 km y conexiones de emergencia cada 200 m.

El túnel principal, conocido como Túnel 17, se extenderá aproximadamente 9,7 kilómetros, convirtiéndolo en el más extenso de Colombia. Imagen creada con ChatGPT

Claves de inversión y financiamiento del proyecto

El proyecto también prevé sobrecostos para finalizar tramos pendientes, que la Gobernación estima en alrededor de 750.000 millones de pesos.

El proyecto requirió una inversión inicial estimada en 1,8 billones de pesos, que posteriormente aumentó a más de 2,7 billones. El financiamiento proviene de la Nación, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. La Nación aportó aproximadamente 540.000 millones, Antioquia 780.000 millones y Medellín 520.000 millones.

El túnel más largo de América Latina controlado por IA

Estos elementos tecnológicos aseguran eficiencia, seguridad y un monitoreo constante, aunque no constituyen IA autónoma, sino parcial.

Aunque el túnel incorpora sistemas automatizados y tecnología avanzada para optimizar seguridad y operación:

Monitoreo estructural en tiempo real: permite detectar desviaciones o fallas antes de que ocurran.

Perforadoras TBM con inteligencia adaptativa alemana: ajustan presión y velocidad según la dureza de la roca.

Sensores y automatización ambiental: control de ventilación, temperatura y gases dentro del túnel .

Sistemas inteligentes de operación futura: cámaras y control de tráfico para optimizar el flujo vehicular cuando el túnel esté activo.

Túnel del Toyo: fecha de apertura y avances

La fase de revestimiento del túnel principal ya se encuentra casi completada y se prevé que los equipos electromecánicos sean instalados en los meses venideros. La obra comenzó formalmente en 2018 y ha mostrado un avance considerable. Se anticipa que la apertura al tráfico sucederá en los años próximos, generando beneficios inmediatos para el transporte de carga y pasajeros entre Medellín y la región de Urabá.