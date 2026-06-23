La industria de la construcción acaba de sumar un nuevo hito tecnológico. Un país europeo logró completar el edificio residencial impreso en 3D más grande de todo el continente, una obra que combina velocidad de ejecución, eficiencia energética y vivienda social en un mismo proyecto.

La construcción, bautizada ViliaSprint2, representa uno de los avances más ambiciosos en materia de impresión 3D aplicada a la arquitectura y demuestra el potencial de esta tecnología para reducir tiempos de obra, optimizar recursos y mantener altos estándares de calidad.

Cómo es el edificio impreso en 3D más grande de Europa

El complejo cuenta con 12 viviendas distribuidas en tres niveles y una superficie habitable cercana a los 800 metros cuadrados.

Lo que diferencia a esta obra de cualquier desarrollo convencional es que gran parte de su estructura fue realizada mediante una impresora 3D de gran escala, capaz de depositar hormigón de forma automatizada y con gran precisión.

Gracias a este sistema, la estructura principal pudo completarse en apenas 34 días de trabajo efectivo, reduciendo significativamente los tiempos habituales de construcción y permitiendo finalizar la obra varios meses antes de lo previsto con métodos tradicionales.

La tecnología que podría transformar la construcción

Detrás del proyecto trabajó un equipo conformado por especialistas en arquitectura, desarrollo inmobiliario e innovación tecnológica.

La impresión 3D permitió crear diseños con curvas y formas complejas que normalmente requerirían procesos más costosos y una mayor cantidad de materiales. Además de aportar una estética diferente, estas geometrías contribuyen a una mejor distribución de cargas y una mayor eficiencia estructural.

La obra combina impresión 3D, vivienda social y eficiencia energética, con una estructura levantada en apenas 34 días de trabajo. Peri 3D Construction

Los expertos consideran que esta tecnología puede convertirse en una herramienta clave para acelerar la construcción de viviendas en distintas partes del mundo.

Menos materiales y mayor eficiencia

Uno de los principales beneficios del sistema utilizado en ViliaSprint2 fue la optimización de recursos.

El diseño permitió reducir aproximadamente un 10% el uso de hormigón respecto de una obra convencional de características similares. A esto se suma una importante disminución en la necesidad de mano de obra durante la etapa de impresión, ya que el proceso pudo ser supervisado por un equipo reducido de técnicos especializados.

Una vez terminada la estructura, los trabajos de instalación eléctrica, techos, ventanas y sistemas sanitarios fueron realizados mediante procedimientos tradicionales, demostrando que ambas tecnologías pueden convivir dentro de un mismo proyecto.

El componente sustentable que marca la diferencia

Más allá de la innovación tecnológica, la sostenibilidad fue uno de los pilares centrales de la iniciativa.

La fabricación del hormigón directamente en la obra ayudó a reducir las emisiones asociadas al transporte de materiales. Además, el edificio incorpora soluciones destinadas a mejorar su desempeño energético.

Entre ellas se destacan paneles especiales para optimizar el aislamiento térmico y más de 500 metros cuadrados de paneles solares destinados a la generación de energía renovable.

El complejo también utiliza un sistema híbrido de climatización que combina diferentes fuentes energéticas con el objetivo de reducir el consumo y acercarse a elevados niveles de autosuficiencia.

Un modelo para la vivienda del futuro

Otro aspecto destacado del proyecto es su orientación social. Las viviendas fueron diseñadas para ofrecer comodidad y calidad de vida sin incrementar los costos para sus ocupantes.

Cada unidad dispone de espacios exteriores propios y soluciones constructivas pensadas para mejorar la habitabilidad y el rendimiento energético.