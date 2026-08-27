En esta noticia <i>GTA VI </i>también está moviendo a sus competidores

A las 15:00 horas del Este de Estados Unidos, los suscriptores de Netflix podrán ver Grand Theft Auto VI: An Extended Look, el nuevo adelanto del videojuego más esperado del estudio Rockstar Games. El contenido llegará seis horas después al canal oficial de Rockstar en YouTube y al sitio oficial de GTA VI.

Esta es la primera vez que un avance de un videojuego se presenta primero en una plataforma de streaming. Netflix misma presenta el hecho como una asociación “first-of-its-kind”. Anteriormente estos adelantos solían mostrarse en eventos de la industria, como en el extinto E3 (Electronic Entertainment Expo) que fue el más importante del mundo de los videojuegos.

Mientras la industria de los videojuegos se reúne esta semana en gamescom, en Alemania, Rockstar Games el estudio detrás de Grand Theft Auto (GTA) eligió otro escenario para uno de los momentos más esperados del año: Netflix.

Para Iván Jacobo Castañeda, fundador del estudio de videojuegos indie Glitch Collective, esto es una señal de que GTA VI está comenzando a modificar incluso la manera en que la industria presenta sus grandes lanzamientos.

“El juego más importante y viral ahorita no está en el evento más importante de videojuegos, está en una plataforma”, señala Castañeda.

De acuerdo con Castañeda, la alianza introduce a un nuevo jugador en un terreno que tradicionalmente había estado dominado por las propias plataformas y eventos de videojuegos.

“Está hablando de un nuevo protagonista dentro del streaming, dentro de los avances de videojuegos”, explica.

Netflix, además, tiene un incentivo propio para acercarse al negocio. En su más reciente llamada con analistas, la compañía estimó en alrededor de u$s150,000 millones el gasto de los consumidores en videojuegos, excluyendo China, Rusia e ingresos por publicidad.

Netflix también señaló que su estrategia de juegos en la nube para televisión está mostrando señales positivas: sus jugadores activos mensuales en cloud gaming se multiplicaron 11 veces desde octubre de 2025.

Además, en 2026, Netflix dijo que aproximadamente un tercio de sus miembros ya tenía acceso a juegos en televisión, y que sus juegos para TV estaban registrando un aumento importante de engagement, aunque desde una base pequeña.

“Netflix ya tiene su catálogo de juegos [...] y cada vez se va a meter más, más, más”, señala Castañeda, quien también es director de relaciones públicas de la revista digital de nicho Game Effect.

Por ello, la alianza con Rockstar podría ser para Netflix algo más que una acción promocional, ya que está colocando a la compañía en el centro de uno de los acontecimientos culturales más importantes de la industria de los videojuegos.

Netflix no ha revelado cuánto le está aportando GTA VI en suscripciones, pero sí está apostando por asociarse con una franquicia cuya demanda fue calificada como “sin precedentes” por la empresa matriz de Rockstar Games, Take-Two, y que superó las 230 millones de copias vendidas en su entrega anterior: GTA V.

Take-Two Interactive cerró su año fiscal 2026 con u$s 6,720 millones en net bookings (contratos de compra) y proyecta entre u$s 8,000 y u$s 8,200 millones para el ejercicio fiscal 2027, en el que espera el lanzamiento de GTA VI.

“Rockstar ahorita está haciendo cosas nuevas, está rompiendo barreras”, dice Castañeda. “Están caminando por terrenos desconocidos”.

GTA VI también está moviendo a sus competidores

Grand Theft Auto VI todavía no llega a las tiendas, pero ya está moviendo a la industria de los videojuegos. El título de Rockstar Games, que llegará el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, se ha convertido en un lanzamiento alrededor del cual otros estudios están tomando decisiones, desde el calendario de sus propios estrenos hasta la manera de presentar sus productos.

Para Castañeda, el fenómeno alrededor de GTA VI tiene una particularidad: Rockstar está aprovechando la posición que ocupa dentro del mercado para probar hasta dónde puede llevar las reglas de una industria acostumbrada a competir por la atención de los jugadores.

“Rockstar, que es el que está desarrollando este juego, de repente dijo: ‘Todo mundo está esperando mi videojuego, hay una barrera de precio, vamos a romperla’”, explica Castañeda. A su juicio, la compañía no solamente busca lanzar un nuevo título de la franquicia, sino establecer nuevos parámetros alrededor de lo que puede significar un blockbuster de videojuegos.

El poder de Rockstar no termina en la promoción. También se refleja en el calendario de lanzamientos de la industria. De acuerdo con Castañeda, otros estudios decidieron evitar competir directamente por la atención de los consumidores durante esa ventana.

“El mes de lanzamiento que va a ser el mes de noviembre, que es un mes donde muchos juegos empiezan a lanzarse, se quedaron solitos. Ninguna otra empresa se atrevió a competir. Todos se fueron para octubre, para diciembre, para septiembre”, señala.