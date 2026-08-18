José de San Martín es una de las figuras centrales de la historia. Su papel en las guerras de independencia de Argentina, Chile y Perú lo convirtió en uno de los grandes libertadores de América, pero su legado excede ampliamente el terreno militar.

Sus cartas y escritos también dejaron reflexiones sobre la política, el poder, la libertad, la unidad y el papel de los pueblos en la construcción de una nación.

A más de dos siglos de aquellas palabras, una de sus frases vuelve a cobrar especial relevancia: “El pueblo jamás se empieza a mover por raciocinio sino por hechos”.

La expresión aparece en una carta fechada el 1 de enero de 1819, cuando San Martín atravesaba uno de los períodos más complejos del proceso independentista.

Su pensamiento revela una idea concreta: las promesas, los discursos y los proyectos políticos pierden fuerza cuando no se traducen en resultados que puedan ser percibidos por la sociedad .

Quién fue José de San Martín, el hombre detrás del Libertador de América

José de San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, en el entonces Virreinato del Río de la Plata. A temprana edad viajó a España, donde inició su carrera militar.

En 1812 regresó a Buenos Aires y se incorporó al proceso revolucionario que había comenzado con la Revolución de Mayo. Allí organizó el Regimiento de Granaderos a Caballo y comenzó a desarrollar el proyecto que terminaría convirtiéndose en una de las operaciones militares más importantes de la independencia americana.

Su estrategia no consistía solamente en avanzar hacia el territorio del actual Perú desde el norte. San Martín comprendió que era necesario cruzar los Andes, liberar Chile y utilizar ese territorio como plataforma para llegar por mar al centro del poder español en Sudamérica.

En 1817 encabezó el histórico Cruce de los Andes y, junto con las fuerzas patriotas, contribuyó decisivamente a la independencia de Chile. Posteriormente desembarcó en Perú y participó en el proceso que llevó a la declaración de independencia de ese país en 1821.

Su figura quedó asociada desde entonces a la emancipación de buena parte de Sudamérica. Sin embargo, San Martín también dejó una extensa correspondencia en la que aparecen sus preocupaciones sobre el futuro político de las nuevas naciones.

José de San Martín dejó una profunda reflexión sobre el poder de los hechos y la reacción de los pueblos

La frase de San Martín que pone al pueblo en el centro

“El pueblo jamás se empieza a mover por raciocinio sino por hechos”, escribió San Martín en una carta fechada en Santiago el 1 de enero de 1819.

La frase parte de una observación sobre el comportamiento de las sociedades: las personas pueden escuchar argumentos, aceptar proyectos o confiar en determinadas ideas, pero el verdadero movimiento social aparece cuando esas propuestas comienzan a materializarse.

Para San Martín, los hechos tenían un peso mayor que las explicaciones. No alcanzaba con anunciar un futuro mejor ni con defender una determinada concepción política. La población debía poder observar cambios concretos para creer en un proyecto y acompañarlo.

La reflexión adquiere mayor profundidad si se la ubica en el contexto histórico en el que fue escrita. En 1819, las Provincias Unidas atravesaban fuertes conflictos internos, mientras el proceso de independencia todavía estaba lejos de estar consolidado. La construcción de un nuevo orden político convivía con enfrentamientos, disputas de poder y enormes dificultades económicas y militares.