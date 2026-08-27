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El Gobierno nacional implementó un esquema común de scoring para las licencias de conducir, con un sistema que permite descontar puntos según las infracciones cometidas.

Cada licencia comienza con 20 puntos y las quitas se aplican cuando existe una sanción firme por una infracción de tránsito.

¿Cómo funciona el sistema de puntos de la licencia de conducir?

El mecanismo establece diferentes descuentos según la gravedad de la falta cometida por cada conductor.

Entre las infracciones que pueden generar una quita de puntos se encuentran:

Circular con la licencia vencida.

Manejar sin casco o cinturón de seguridad.

Exceder la velocidad permitida.

Conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes.

Circular con la licencia suspendida.

Participar en competencias no autorizadas de velocidad.

Las sanciones más graves pueden consumir los 20 puntos de una sola vez, como ocurre al conducir con una inhabilitación vigente o participar u organizar determinadas competencias ilegales.

Cada licencia comienza con 20 puntos y las quitas se aplican cuando existe una sanción firme por una infracción de tránsito. (Fuente: Shutterstock) Shutterstock

¿Cuántos puntos se descuentan por negarse a realizar una prueba?

La negativa a someterse a determinadas pruebas autorizadas para detectar intoxicación por alcohol o drogas puede implicar una quita de 10 puntos del scoring.

El mismo descuento puede aplicarse ante determinados incumplimientos vinculados con las obligaciones que deben cumplirse después de un accidente de tránsito.

¿Qué ocurre cuando un conductor llega a cero puntos?

La pérdida total del puntaje genera una inhabilitación para conducir cuya duración aumenta cuando existen reincidencias.

La primera vez que se llega a cero puntos, la inhabilitación es de 60 días, mientras que para las licencias profesionales el período es de 30 días.

En una segunda pérdida total, la sanción asciende a 120 días, y la tercera alcanza los 180 días, con períodos que posteriormente se incrementan de manera progresiva.

¿Cómo volver a recuperar los puntos?

El sistema permite recuperar hasta cuatro puntos mediante cursos de seguridad vial , siempre de acuerdo con las condiciones y periodicidad establecidas.

También existe una vía vinculada al comportamiento del conductor: después de dos años sin sanciones firmes, puede recuperar el puntaje completo si no llegó a cero.