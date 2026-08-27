Colgar rosarios, cintas, llaveros, adornos u otros objetos en el espejo retrovisor es una costumbre de diversos conductores. No obstante, en California, el Manual del Conductor fija una regla clara que prohíbe colgar cualquier objeto en este lugar.

La indicación es parte de las normas de seguridad vial y tiene como objetivo evitar que elementos colocados dentro del vehículo puedan interferir con la visión del conductor.

Qué dice el Manual del Conductor sobre colgar objetos en el espejo retrovisor

La regla establecida por la sección 7 es clara: ningún objeto debe colgarse del espejo retrovisor.

Además, se establece que no deben colocarse carteles ni otros elementos en el parabrisas delantero o en las ventanas laterales o traseras si bloquean la visión de quien circula.

La prohibición no está pensada para un objeto en específico, sino más bien para cualquiera que se suela colocar en esta zona ya que puede ser un riesgo para el conductor.

No se pueden colgar objetos en el espejo retrovisor. ChatGPT

Dónde sí se permite colocar objetos

El Manual fija algunas zonas específicas donde los objetos pueden ser colocados, como

Un espacio de hasta 7 pulgadas cuadradas en la esquina inferior del parabrisas del lado del acompañante o en la esquina inferior de la luneta de atrás

Un espacio de hasta 5 pulgadas cuadradas en la esquina inferior de la ventana del lado del conductor

Un espacio de hasta 5 pulgadas cuadradas en la parte superior central del parabrisas para un dispositivo electrónico de pago de peaje

En las ventanas laterales ubicadas detrás del conductor

Fuera de cualquier excepción, es fundamental respetar esta norma para evitar cualquier inconveniente al circular o con las autoridades en caso de controles.