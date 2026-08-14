Una reconocida cadena de supermercados, con presencia en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, atraviesa una fuerte crisis por la caída del consumo. Por ese motivo, vendió una de sus sucursales para conseguir fondos y pagar el sueldo de sus trabajadores.

La empresa tiene alrededor de 1.800 trabajadores y ya había registrado dificultades para abonar los sueldos en los últimos meses.

La decisión fue informada durante una reunión entre la compañía, representantes gremiales y autoridades del Ministerio de Trabajo bonaerense. Según trascendió, la venta permitió reunir el dinero necesario para afrontar el 60% de los salarios de julio que todavía estaba pendiente de pago .

Crisis en supermercados: Toledo vendió una sucursal para poder pagar los sueldos

La situación fue confirmada por un representante de Toledo durante una reunión realizada esta semana en la Delegación Regional Mar del Plata del Ministerio de Trabajo. La compañía no informó cuál de sus sucursales fue vendida.

El compromiso asumido ante las autoridades laborales es completar el pago de los salarios de julio. En un primer momento, Toledo había comunicado que el dinero restante sería abonado el 18 de agosto, pero el adelantamiento de la fecha permitió suspender por ahora las asambleas y las medidas de fuerza de los trabajadores.

El conflicto se suma a un antecedente reciente: en junio, la empresa había pagado inicialmente el 50% de los salarios y abonado el aguinaldo en cuotas, antes de completar las obligaciones tras una denuncia presentada por el sindicato.

Crisis en supermercados: Toledo vendió una sucursal para pagar los sueldos de sus empleados Archivo.

Qué pasará con los trabajadores de la sucursal que fue vendida

Desde la compañía aseguraron que los empleados que trabajaban en el establecimiento vendido serán reubicados en otras áreas y que no se prevé su desvinculación como consecuencia de la operación.

Además, se conformó una mesa de trabajo semanal entre la empresa y los gremios para seguir de cerca la situación financiera y laboral. Participan el Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica (SECZA), que representa a unos 1.400 trabajadores, junto con Camioneros, UATRE y Maestranza.

Hasta esta semana, parte del personal había realizado retención de tareas y otras medidas para reclamar el pago completo de los salarios.

Cuántos supermercados tiene Toledo y dónde están sus sucursales

La empresa cuenta con 24 supermercados distribuidos entre Santa Clara, Pinamar, Miramar, Mar del Plata, Necochea, Tres Arroyos y Balcarce. También posee 15 locales bajo el formato Mini Toledo en Mar del Plata.

Además de los supermercados, el grupo tiene plantas vinculadas a distintas etapas de producción y elaboración de alimentos, entre ellas una planta de panificados, una de elaboración de chacinados, una procesadora de aves y una faenadora de cerdos