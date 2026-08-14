Un grupo de científicos argentinos logró un hallazgo histórico al revolucionar una terapia contra el cáncer. Los investigadores desarrollaron un método innovador que transforma la aplicación de tratamientos médicos actuales. El avance abre una esperanza inédita para miles de pacientes en todo el mundo.

Los expertos lograron adaptar la electroquimioterapia para combatir tumores profundos en el cuerpo . Esta técnica se utilizaba en lesiones superficiales de la piel y ahora se orienta al cáncer de cuello uterino. El logro amplía las herramientas médicas frente a una de las enfermedades más complejas.

¿Cómo es el nuevo avance argentino para tratar el cáncer?

La electroquimioterapia combina la aplicación de fármacos específicos con pulsos eléctricos breves y controlados . Estos impulsos generan aberturas microscópicas llamadas nanoporos en la membrana de las células tumorales. Este mecanismo facilita la entrada directa del medicamento dentro del tumor objetivo.

El equipo del Instituto Barceló de Investigación Traslacional diseñó este novedoso enfoque asistido por modelos tecnológicos. El director de la investigación, Felipe Maglietti, lideró las pruebas que demostraron la viabilidad del método. Los resultados del estudio científico se publicaron en la prestigiosa revista Cancer Research.

La técnica permite reutilizar medicamentos como la bleomicina o el cisplatino con una precisión mucho mayor. Los electrodos logran cubrir todo el tumor profundo sin dañar los tejidos sanos circundantes. El campo eléctrico garantiza que la medicación destruya las células malignas en zonas complejas.

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Los beneficios de este nuevo tratamiento

La potencia del medicamento dentro de la célula tumoral aumenta hasta 1000 veces respecto al método tradicional. La elevada efectividad permite reducir las dosis del fármaco sin perder capacidad destructiva contra el cáncer . El paciente recibe un tratamiento muy letal para el tumor, pero bajo en toxicidad.

Los estudios confirmaron un perfil de seguridad sumamente favorable para la salud de las personas. Los efectos secundarios registrados resultaron leves y pasajeros, limitándose a inflamación o fatiga temporal. El procedimiento no genera las complicaciones severas asociadas a las quimioterapias convencionales.

Esta alternativa médica ofrece una solución menos invasiva para quienes no responden a cirugías o radioterapias. La estrategia acorta los tiempos de recuperación de los pacientes durante el proceso clínico. Las instituciones médicas podrán aplicar una terapia de bajo costo en comparación con otros métodos .

Un nuevo tratamiento para una enfermedad mortal

El cáncer de cuello uterino representa el cuarto tipo de tumor más frecuente en mujeres a nivel global. La Organización Mundial de la Salud registra más de 660.000 casos anuales en todo el planeta . Este cuadro causa aproximadamente 350.000 muertes al año según los informes de la entidad sanitaria.