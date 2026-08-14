En esta noticia Cómo cargar el celular cuando no hay electricidad

Cargar el celular puede complicarse frente a cortes de energía por fallos técnicos, tormentas o interrupciones programadas.

En el contexto de un apagón, la situación de no contar con batería genera no solo incomodidad, sino también limita la comunicación y el acceso a información crucial .

De esta manera, existen múltiples métodos para cargar el teléfono sin depender de la red eléctrica. Algunas de estas alternativas exigen planificación anticipada, mientras que otras pueden implementarse de manera inmediata.

Cómo cargar el celular cuando no hay electricidad

Tres alternativas para cargar el celular:

Power bank: la alternativa más fácil de llevar

Las baterías externas son el recurso más eficaz para situaciones de emergencia. Se cargan previamente y posibilitan recargar el celular múltiples veces según su capacidad. Algunos modelos permiten hasta tres recargas completas.

Cargar el celular con el puerto USB del auto

Los puertos USB de los autos pueden convertirse en proveedores de batería si se cuenta con el adaptador correspondiente. Es fundamental activar el motor durante el proceso de carga para evitar el agotamiento de la batería del automóvil.

Usar la notebook como cargador temporal para el celular

Una computadora portátil que disponga de batería puede actuar como un cargador provisional, ya que solamente requiere un cable USB compatible. A pesar de que la carga sea más lenta, puede contribuir a la recuperación de algo de batería en situaciones decisivas.