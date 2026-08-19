Además de los precios promocionales, habrá opciones de financiación y un descuento extra para determinados medios de pago. (Fuente: Shutterstock)

Una famosa cadena deportiva desembarca en el Conurbano con una promoción especial para quienes buscan comprar ropa y calzado a precios más bajos. On Sport realizará una gran barata en Ituzaingó con una oferta 2x1 y zapatillas desde $22.000.

La propuesta estará disponible durante cinco días y reunirá productos para hombres, mujeres y niños, con alternativas de reconocidas marcas deportivas. Además de los precios promocionales, habrá opciones de financiación y un descuento extra para determinados medios de pago.

La oferta de On Sport incluye zapatillas desde $22.000

Uno de los principales atractivos de la promoción son las zapatillas desde $22.000. La oferta contempla distintos estilos, desde modelos deportivos hasta opciones urbanas y clásicas para uso cotidiano.

La propuesta estará disponible durante cinco días y reunirá productos para hombres, mujeres y niños. (Fuente Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

También aparecen algunos modelos conocidos como Jordan, Samba y Gazelle, además de botines para adultos y chicos. La variedad puede cambiar durante la jornada debido a la disponibilidad de cada producto.

En cuanto a indumentaria y accesorios, los precios comunicados para la barata incluyen:

Remeras: $12.000.

Mochilas: $15.000.

Buzos: $30.000.

Calzas Adidas: $38.000.

La promoción reúne productos de Nike, Adidas, Puma, Fila, Reebok, Skechers y Vans, entre otras marcas. También hay camisetas de fútbol y básquet y prendas deportivas de firmas como Wilson, Under Armour y Le Coq Sportif.

Hay 2x1, cuotas sin interés y descuento por pago en efectivo

Además de los precios promocionales, la propuesta de On Sport suma distintas alternativas para quienes quieran reducir el costo final de la compra.

La oferta de On Sport contempla una rebaja en marcas de zapatillas que se ofrecen para la venta a $22.000. (Fuente: Shutterstock)

Una de ellas es la promoción 2x1, mientras que también se informó la posibilidad de pagar las compras en tres cuotas sin interés.

A su vez, quienes opten por pagar en efectivo podrán acceder a un 10% de descuento, según las condiciones comunicadas para la feria.

Cuándo se puede visitar la barata de On Sport en Ituzaingó

La promoción se realizará del 22 al 26 de agosto, en el horario de 9 a 20. El punto de venta estará ubicado en avenida Presidente Perón 9208, Ituzaingó.

La organización informó que habrá reposición de mercadería durante los cinco días. Por eso, la oferta disponible puede modificarse entre una jornada y otra, especialmente en modelos y talles.

Para quienes viajen desde CABA, una de las alternativas es tomar el ferrocarril Sarmiento hasta la estación Ituzaingó y luego continuar en colectivo hacia la zona de avenida Presidente Perón.

También se puede llegar en automóvil por el Acceso Oeste, siguiendo el recorrido hacia Ituzaingó hasta conectar con avenida Presidente Perón.