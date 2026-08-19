En esta noticia Ventaja para el aval SGR

La tasa promedio de financiamiento a las pymes subió en julio y quebró la tendencia descendente que venía registrando el Indice de Financiamiento Pyme (IFP) que elabora la Alyc VetaCap. La TNA vencida se ubicó en 25,6%, un 1,09 punto por encima del mes anterior, en una curva que aún es 17,65 puntos menor a la de julio de 2025.

El IFP captura las tasas ponderadas de descuentos de cheques avalados y no avalados por SGR que se negocian en el mercado, las facturas de crédito electrónico y la tasa que se negocia en el Mercado Argentino de Valores (MAV) principal bolsa para los cheques pymes.

El aumento de la tasa estuvo acompañado por una expansión de las operaciones. Durante julio, el volumen EPyME alcanzó las 34.589 operaciones por $ 685.000 millones, un monto 4,8% superior al del mes anterior y 65,3% mayor que el registrado un año atrás.

Para VetaCap, en ese escenario la estabilidad de las tasas puede resultar tan importante como su nivel. “Que las tasas se vayan por las nubes y después vuelvan a bajar es mucho más traumático que una tasa que se estabilice uno o dos puntos por encima. Si las tasas se estabilizan, se genera previsibilidad y estabilidad”, señaló el equipo de desarrollo de VetaCap que encabeza Santiago Migone.

Ventaja para el aval SGR

Otro de los datos de julio fue el comportamiento del Premium Bruto del Aval, que cerró el mes en 5,6 puntos porcentuales, que implica una mejor tasa para los cheques avalados por las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR)

Las SGR otorgan garantías que permiten a las pymes mejorar sus condiciones de acceso al financiamiento. Al reducir el riesgo crediticio que asume quien aporta los fondos, el aval puede traducirse en una tasa más conveniente respecto de alternativas sin garantía.