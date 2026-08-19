Paro nacional confirmado | Docentes anunciaron una nueva medida de fuerza y toda esta semana no habrá clases (foto: archivo).

La docencia universitaria de Córdoba confirmó un nuevo paro de 48 horas para fines de agosto, en el marco del reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida está prevista para el jueves 27 y viernes 28 de agosto y se suma a una semana de protestas que comenzó en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

El plan de lucha incluye clases públicas, concentraciones e intervenciones en distintas facultades y escuelas. Las actividades buscan visibilizar los reclamos por el financiamiento de las universidades públicas, la recomposición salarial y el cumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad universitaria.

Paro docente en Córdoba: cuándo será y qué pasará con las clases

El paro docente universitario de 48 horas se realizará el jueves 27 y viernes 28 de agosto. La medida fue convocada en el marco del plan de lucha nacional y es acompañada por la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC).

El paro docente universitario de 48 horas se realizará el jueves 27 y viernes 28 de agosto. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Mind Pro Studio

Durante esas dos jornadas habrá cese de actividades docentes, por lo que el dictado habitual de clases se verá afectado en las instituciones alcanzadas por la medida de fuerza.

Fechas clave del reclamo docente en Córdoba

Martes 18 de agosto: concentración a las 18 en el Pabellón Argentina de la UNC, bajo la consigna “300 días sin cumplir la Ley”.

Jueves 20 de agosto: jornada de visibilización a las 15 en la Facultad de Lenguas .

Viernes 21 de agosto: actividad organizada por la Facultad de Arquitectura durante la tarde.

Jueves 27 y viernes 28 de agosto: paro nacional docente universitario de 48 horas, con suspensión del dictado habitual de clases. , con suspensión del dictado habitual de clases.

Por qué los docentes universitarios realizan el paro

El principal reclamo de ADIUC está relacionado con la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. El gremio también exige una recomposición de los salarios y el cumplimiento del acta paritaria.

Entre las demandas también aparecen la actualización de las becas Progresar y Manuel Belgrano y la incorporación de las reivindicaciones del sector en el Presupuesto 2027.

La secretaria general de ADIUC, Leticia Medina, cuestionó al Gobierno nacional por el incumplimiento de la normativa presupuestaria y sostuvo que la ley permitiría recuperar el poder adquisitivo de los salarios docentes.

Qué actividades realiza la UNC antes del paro

La semana de protestas en la Universidad Nacional de Córdoba comenzó el martes 18 de agosto con una concentración en el Pabellón Argentina. La actividad se realizó bajo la consigna “300 días sin cumplir la Ley”.

El cronograma continuará el jueves 20 de agosto, con una jornada de visibilización en la Facultad de Lenguas. La actividad está prevista para las 15 y forma parte de las acciones organizadas para sostener el reclamo.

Para el viernes 21 de agosto, en tanto, está prevista una actividad organizada por la Facultad de Arquitectura durante la tarde. Luego, el plan de lucha continuará con el paro docente universitario de 48 horas del 27 y 28 de agosto.