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Las manchas amarillas en la ropa blanca son un problema frecuente y, a simple vista, suelen parecer difíciles de eliminar. Afortunadamente, existen trucos caseros muy efectivos para devolverles su aspecto original. Entre las más populares se encuentra la combinación de bicarbonato de sodio y jugo de limón, una mezcla que ayuda a reducir el tono amarillento y a recuperar la blancura de las prendas.
Este tipo de manchas puede aparecer por distintos motivos, incluso cuando no son evidentes a primera vista. Las causas más comunes incluyen la acumulación de sudor y residuos de desodorante, las grasas naturales de la piel, el uso excesivo de detergente, los procesos de oxidación, el contacto con determinados productos químicos o un almacenamiento inadecuado durante largos períodos.
Afortunadamente, existe un truco sencillo —aunque poco conocido— que la influencer Dida Oliver compartió recientemente en su Instagram. Según ella, este método puede eliminar estas manchas y devolver a la ropa blanca su color original.
¿Cómo puedo eliminar las manchas amarillas de la ropa?
Dida Oliver compartió el truco secreto para eliminar este tipo de manchas con productos económicos y desde la comodidad del hogar.
- Bicarbonato de sodio: mezclar un poco con agua hasta formar una pasta y aplicarla sobre la mancha con un cepillo de dientes o con la mano. Luego, lavar la prenda normalmente, sin mezclarla con ropa de color.
- Vinagre blanco: sumergir la prenda en una mezcla de vinagre y agua durante 30 minutos antes del lavado. El vinagre ayuda a descomponer las manchas y actúa como suavizante natural.
- Limón: si nada más funciona, exprimir limón directamente sobre la mancha y dejar actuar unos minutos. Su ácido cítrico ayuda a aclarar y blanquear la tela.
Con estos métodos, es posible recuperar prendas que parecían perdidas y decir adiós a esas molestas manchas amarillas que aparecen de la nada.
¿Por qué salen manchas en la ropa guardada?
Las manchas en la ropa suelen aparecer debido a la oxidación de restos orgánicos como sudor o grasa que no se eliminaron correctamente, a la humedad que favorece la aparición de moho y hongos, o a residuos de jabón que quedaron atrapados en las fibras.
Para prevenirlo, hay que lavar la ropa a fondo. Se recomienda guardarla cuando esté completamente seca y conservarla en un lugar fresco, seco y ventilado.
¿Qué hacer para que el desodorante no manche la ropa?
Para prevenir las manchas de desodorante en la ropa, se recomienda aplicar solo una capa ligera y dejar que se seque por completo antes de vestirte. Se aconsejan desodorantes en aerosol o fórmulas sin aluminio.
Además, usar prendas de colores oscuros puede ayudar a disimular posibles marcas.