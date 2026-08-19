Ponerle bicarbonato de sodio con jugo de limón a la ropa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Las manchas amarillas en la ropa blanca son un problema frecuente y, a simple vista, suelen parecer difíciles de eliminar. Afortunadamente, existen trucos caseros muy efectivos para devolverles su aspecto original. Entre las más populares se encuentra la combinación de bicarbonato de sodio y jugo de limón, una mezcla que ayuda a reducir el tono amarillento y a recuperar la blancura de las prendas.

Este tipo de manchas puede aparecer por distintos motivos, incluso cuando no son evidentes a primera vista. Las causas más comunes incluyen la acumulación de sudor y residuos de desodorante, las grasas naturales de la piel, el uso excesivo de detergente, los procesos de oxidación, el contacto con determinados productos químicos o un almacenamiento inadecuado durante largos períodos.

Método casero del bicarbonato y limón para eliminar manchas amarillas de la ropa. Fuente: Shutterstock

Afortunadamente, existe un truco sencillo —aunque poco conocido— que la influencer Dida Oliver compartió recientemente en su Instagram. Según ella, este método puede eliminar estas manchas y devolver a la ropa blanca su color original.

¿Cómo puedo eliminar las manchas amarillas de la ropa?

Dida Oliver compartió el truco secreto para eliminar este tipo de manchas con productos económicos y desde la comodidad del hogar.

Bicarbonato de sodio: mezclar un poco con agua hasta formar una pasta y aplicarla sobre la mancha con un cepillo de dientes o con la mano. Luego, lavar la prenda normalmente , sin mezclarla con ropa de color.

Vinagre blanco: sumergir la prenda en una mezcla de vinagre y agua durante 30 minutos antes del lavado. El vinagre ayuda a descomponer las manchas y actúa como suavizante natural.

Limón: si nada más funciona, exprimir limón directamente sobre la mancha y dejar actuar unos minutos. Su ácido cítrico ayuda a aclarar y blanquear la tela.

Con estos métodos, es posible recuperar prendas que parecían perdidas y decir adiós a esas molestas manchas amarillas que aparecen de la nada.

¿Por qué salen manchas en la ropa guardada?

Las manchas en la ropa suelen aparecer debido a la oxidación de restos orgánicos como sudor o grasa que no se eliminaron correctamente, a la humedad que favorece la aparición de moho y hongos, o a residuos de jabón que quedaron atrapados en las fibras.

Para prevenirlo, hay que lavar la ropa a fondo. Se recomienda guardarla cuando esté completamente seca y conservarla en un lugar fresco, seco y ventilado.

¿Qué hacer para que el desodorante no manche la ropa?

Para prevenir las manchas de desodorante en la ropa, se recomienda aplicar solo una capa ligera y dejar que se seque por completo antes de vestirte. Se aconsejan desodorantes en aerosol o fórmulas sin aluminio .

Además, usar prendas de colores oscuros puede ayudar a disimular posibles marcas.