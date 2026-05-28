El Grupo Dabra, propietario de conocidas cadenas deportivas como Dexter, Stock Center, Moov y la plataforma Netshoes, anunció el cierre definitivo de su fábrica para avanzar en un esquema centrado en la importación de calzado desde Brasil.

La medida dejó sin trabajo a 23 operarios y pone fin a la fabricación nacional de la marca de botines Lotto.

Cierra una importante fábrica de calzado

El grupo empresario anunció el cierre de su planta productiva ubicada en la provincia de Catamarca en pos de avanzar a un esquema de importaciones.

Hasta mayo del corriente año, mantuvieron un esquema mixto en donde comercializaban artículos deportivos y producían calzado en el país.

La empresa decidió poner fin a la actividad industrial para enfocarse exclusivamente en el abastecimiento de productos importados desde Brasil.

Según trascendió, la empresa argumentó dificultades para competir frente al calzado importado en un contexto de caída de consumo interno.

Qué pasará con los trabajadores despedidos

El cierre de la planta generó tensión sindical y reclamos de los 23 trabajadores afectados. Los operarios denunciaron que se presentaron a trabajar y se encontraron las puertas cerradas .

Posteriormente comenzaron negociaciones con respaldo del gremio UTICRA para acordar indemnizaciones. Las partes habrían alcanzado un entendimiento para el pago en cuotas.