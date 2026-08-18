La industria textil atraviesa otro cierre que impacta de lleno en el empleo y la producción nacional. Dos fábricas de ropa deportiva ubicadas en la Provincia de Buenos Aires dejaron de funcionar y la decisión afectó a trabajadores que confeccionaban prendas para reconocidas marcas.

La medida se concretó con pocas horas de diferencia entre ambas plantas y generó un fuerte impacto en decenas de familias.

Las instalaciones formaban parte de una misma cadena productiva y tenían más de 20 años de trayectoria dentro del sector.

¿Qué pasó con las dos fábricas de ropa deportiva?

Las plantas pertenecían al grupo Will Der SA y estaban ubicadas en Las Flores y General Pacheco . En total, el cierre dejó sin empleo a unos 120 trabajadores: 30 en la primera localidad y 90 en la segunda.

La empresa había sido fundada en 2006 por Marcelo López Imizcoz, quien contaba además con una extensa trayectoria dentro de la industria textil junto a Gatic.

En total, el cierre dejó sin empleo a unos 120 trabajadores: 30 en la primera localidad y 90 en la segunda. Foto: Shutterstock

¿Cuáles son las marcas de ropa deportiva con las que trabajaban?

Ambas fábricas trabajaban de manera complementaria y producían prendas para distintas marcas, tales como:

Adidas.

Fila.

Lacoste.

Macron.

New Balance.

Puma.

Ruge.

Salomon.

¿Por qué cerraron las fábricas textiles de Las Flores y Pacheco?

La empresa argumentó que la decisión se tomó debido a una combinación de dificultades económicas, caída de pedidos y avance de las importaciones sobre la producción nacional.

Según explicaron los responsables ante los empleados, las marcas redujeron la reposición de stock y parte de los nuevos pedidos recién llegarían durante el próximo año.

El cierre también quedó marcado por la situación financiera de la compañía, que informó dificultades para afrontar las indemnizaciones completas debido a su nivel de endeudamiento y a la existencia de cheques rechazados.

¿Qué pasará con los trabajadores de las fábricas cerradas?

El anuncio generó momentos de fuerte tensión entre los empleados, que fueron informados sobre la decisión directamente en las instalaciones durante el viernes.

La propuesta inicial de la empresa contempló el pago del 50% de las indemnizaciones correspondientes, una alternativa que generó preocupación entre los trabajadores desvinculados.

Ahora, los empleados evalúan posibles medidas para reclamar lo que consideran que les corresponde, entre ellas la posibilidad de solicitar maquinaria de las plantas como compensación ante la falta de liquidez.