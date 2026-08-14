La inflación de julio modificó el límite superior de la banda cambiaria que regirá durante septiembre.

El nuevo techo establece hasta qué valor podría avanzar el dólar mayorista antes de que el Banco Central deba intervenir en el mercado de cambios.

El dato clave fue la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en julio alcanzó el 2,11%. Ese porcentaje se aplicó sobre el techo previsto para agosto y llevó el máximo de la banda para septiembre a $1.919,63.

La actualización representa un incremento de $39,66 respecto del valor de referencia vigente en agosto. El esquema contempla un desfase de dos meses entre la publicación del dato de inflación y su incorporación al cálculo de la banda cambiaria.

De este modo, el IPC de julio, difundido en agosto, es el dato que determina el límite que regirá durante septiembre.

El nuevo techo del dólar para septiembre

El límite superior de la banda cambiaria pasará de $1.879,97 a $1.919,63 hacia el cierre de septiembre. A diferencia de una cotización fija, el techo se mueve gradualmente durante el mes hasta llegar a ese valor al último día.

La banda cambiaria establece un rango dentro del cual puede fluctuar libremente el dólar mayorista . Mientras la cotización permanezca dentro de esos límites, el Banco Central no está obligado a intervenir. Si el tipo de cambio alcanza o supera los extremos establecidos, el organismo público debe actuar para mantenerlo dentro del esquema.

Dólar septiembre 2026: el nuevo techo de la banda cambiaria quedó fijado en $1.919,63 tras la actualización por inflación.

Cuánto tiene que subir el dólar para alcanzar el máximo

El dato que muestra la distancia entre la cotización actual y el nuevo techo es el valor del dólar mayorista registrado el 13 de agosto: $1.492. Ese día, el límite de la banda se ubicaba en $1.859,49 y la diferencia alcanzaba los $367,49.

Para llegar al techo previsto de $1.919,63 al cierre de septiembre, el dólar mayorista debería subir $427,63, lo que representa un incremento de aproximadamente 28,6% desde el nivel registrado el 13 de agosto.

Qué puede pasar si el dólar llega al techo de la banda

El nuevo límite no constituye una proyección de que el dólar necesariamente vaya a alcanzar ese valor. Se trata del máximo establecido por el esquema cambiario en función de la inflación utilizada para actualizar la banda.

Si el dólar mayorista supera los $1.919,63 hacia fines de septiembre, el Banco Central debería intervenir en el Mercado Libre de Cambios para sostener la cotización dentro del rango definido.

De esta manera, la inflación de julio no solo definió el nuevo techo cambiario, sino también el margen que tendrá el dólar mayorista para avanzar durante septiembre antes de llegar al límite previsto por el esquema.