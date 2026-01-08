La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó una nueva subasta online que en pocas horas despertó el interés de miles de personas: la venta de 52 lotes de PlayStation 5 PRO con precios de arranque muy por debajo de los valores que se ven hoy en el mercado.

El remate formará parte del calendario oficial de subastas de 2026 y se suma a otros eventos ya anunciados por el organismo, que incluyen celulares de Apple, indumentaria y vehículos usados.

Sin embargo, la aparición de consolas de alta gama marcó la diferencia y generó un fuerte movimiento, apenas se habilitó la inscripción.

Subasta de PlayStation 5 PRO: cuándo es y qué se ofrece

De acuerdo a la información oficial, la subasta se llevará a cabo el 5 de febrero y contará con 52 lotes, cada uno integrado por una PlayStation 5 PRO nueva. En total, se rematarán 52 consolas, todas en caja cerrada y sin uso.

Los equipos cuentan con 2 TB de almacenamiento e incluyen un joystick inalámbrico DualSense. Desde ARCA aclararon que los productos se venden en el estado en que fueron incautados, sin revisión previa, aunque al tratarse de mercadería nueva y sellada no presentan signos de utilización.

Uno de los puntos que más atracción genera es el valor de referencia: el precio base arranca en $ 355.000, una cifra que contrasta de manera contundente con los precios de las casas de videojuegos, donde la misma consola puede encontrarse por más de $ 1.000.000.

Un remate que se suma a otras subastas del año

La subasta de consolas no será la primera del año. ARCA ya confirmó otros remates que incluyen iPhones, productos textiles y autos usados, dentro de una estrategia que busca vender la mercadería decomisada a través de procesos transparentes y abiertos al público.

En este caso, la PS5 PRO se convirtió rápidamente en el centro de todas las miradas, tanto de gamers que buscan actualizar su equipo como de interesados en aprovechar una oportunidad difícil de encontrar en el mercado formal.

Cómo participar de la subasta de ARCA

Para poder ofertar en este y otros remates oficiales, es necesario cumplir con una serie de pasos obligatorios: