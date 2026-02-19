Netflix confirmó una noticia impactante para los dueños de consolas antiguas: la popular plataforma de streaming dejará de funcionar en PlayStation 3 muy pronto. Esta medida marca el final de una era tecnológica importante. En consecuencia, miles de usuarios ya no podrán acceder a sus series favoritas desde este dispositivo. La aplicación de Netflix dejará de estar disponible en PlayStation 3 a partir del 3 de marzo. Se trata de un cese del servicio que será definitivo y afectará a todos los países. Por tal motivo, los suscriptores que utilizan este sistema deberán buscar otras alternativas rápidamente. Esta noticia generó nostalgia entre los jugadores que usaron la consola por años. Desde la empresa señalan que la decisión responde a la necesidad de actualizar los estándares técnicos globales. En sentido, buscan enfocar sus recursos en hardware más moderno y eficiente. Netflix requiere tecnologías de seguridad y reproducción que esta consola no posee actualmente. En ese contexto, el hardware de la PlayStation 3 ya no soporta las nuevas funciones del sistema. Por este motivo, la empresa retiró el soporte técnico de manera oficial. Justamente, los dispositivos más antiguos suelen presentar limitaciones para las actualizaciones de software constantes y mantener la aplicación en estos equipos resulta cada vez más complejo y costoso. La plataforma de streaming priorizará la experiencia de usuario en dispositivos de última generación. Esta transición es común en la industria de las aplicaciones digitales modernas. Vale destacar que, el próximo 3 de marzo, los usuarios verán un mensaje de error R40 al intentar abrir la aplicación. Así está publicado en el centro de ayuda de la compañía, después de una advertencia del usuario golfwang999 en Reddit. Existen diversas opciones para seguir disfrutando del contenido tras este cierre definitivo. Los usuarios pueden migrar hacia consolas más recientes como PlayStation 4 o la nueva PlayStation 5. También es posible utilizar dispositivos de transmisión externa o televisores inteligentes compatibles. Vale destacar que la cuenta de Netflix seguirá activa sin cambios en otros equipos vinculados. Solo el acceso desde la PS3 quedará totalmente inhabilitado este año. Con esta decisión, este equipo se suma a una lista de consolas que ya no son compatibles con la aplicación de streaming, tal como la Nintendo 3DS, la Wii U y otros sistemas Wii. Tras su lanzamiento en 2006, Netflix llegó a PlayStation 3 en 2009, convirtiéndose en una de las primeras consolas en ofrecer streaming de video por internet de manera destacada. En 2012, la PS3 fue el dispositivo favorito para ver Netflix a nivel mundial, superando incluso a las computadoras en horas de consumo. Además, todavía no estaban de moda los smart TV, enormes celulares o tablets. “PS3 es nuestra plataforma de TV conectada más grande en cuanto a visualización de Netflix, y este año incluso superó a PC en horas de consumo, convirtiéndose en nuestra plataforma número uno”, había declarado Reed Hastings (entonces CEO) en su momento.