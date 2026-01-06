Tres grandes cadenas de supermercados anunciaron un proceso de ajuste que ya se refleja en el mercado con cierre de locales, despidos y una mayor concentración de operaciones.

De acuerdo a los últimos datos del INDEC, las ventas en supermercados cayeron 0,2% a nivel intermensual, una tendencia que se repitió en los últimos seis meses.

Mientras que el organismo detalló que las ventas mayoristas “se contrajeron un 5,2% y extienden su racha negativa” , el INDEC remarcó que el nicho alcanzó en la última medición su peor baja del 2025.

En este marco de retroceso en el consumo, supermercados y mayoristas como Vea, Yaguar y Caromar anunciaron el cierre de diferentes sucursales a lo largo del país.

Tres cadenas de supermercados cerrarán sus puertas

Vea es hoy uno de los ejemplos más visibles del achique. La cadena avanzó con el cierre de varias sucursales en distintas provincias, especialmente en zonas donde los costos de alquiler superaron la capacidad de venta del local.

Desde el sector aseguran que la compañía revisa caso por caso y prioriza desprenderse de puntos de venta con bajo flujo de clientes o alquileres “imposibles de sostener”. Gremios y especialistas coinciden en que el movimiento refleja un escenario en el que la caída del consumo obliga a reconfigurar todo el mapa comercial.

En el rubro mayorista, Yaguar también empezó a ajustar su presencia. El cierre de la sucursal de Bahía Blanca fue abrupto y dejó a decenas de empleados sin trabajo.

Según representantes sindicales, la empresa argumentó una fuerte baja en las ventas y dificultades logísticas vinculadas a los accesos a la ciudad, afectados por la paralización de obras públicas. El combo terminó dejando la operación en números negativos durante varios meses.

Cierra un conocido supermercado de Buenos Aires baja la persiana de dos sucursales y despidió a más de 70 empleados. Foto: Caromar

El caso de Caromar tensionó aún más el panorama. La cadena mayorista y minorista comenzó diciembre con el cierre de locales en Mar del Plata y San Justo, lo que derivó en la pérdida de casi 80 puestos de trabajo.

Fuentes internas señalan que no será un hecho aislado: la empresa evalúa desactivar al menos otras cuatro sucursales, entre ellas algunas ubicadas en Rosario y el conurbano bonaerense.

Qué se espera para 2026

Las proyecciones que manejan consultoras, gremios y empresas son similares: se espera que el consumo dé señales de recuperación para que los cierres no continúen. Tanto supermercados como mayoristas evalúan achicar superficies, renegociar alquileres o migrar a formatos más chicos y rentables.

Vea, Yaguar y Caromar son hoy solo tres nombres dentro de un escenario mucho más amplio, donde el mapa del retail argentino podría seguir reconfigurándose durante 2026.