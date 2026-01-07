Cambian las transferencias: desde enero, ARCA investigará a todos los que superen este límite de transacción

A mediados de enero, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pondrá a remate decenas de iPhones de alta gama que fueron incautados por la Aduana, con valores iniciales que sorprenden incluso a los usuarios más atentos del mercado tecnológico.

El evento se realizará de manera online el 15 de enero de 2026, a partir de las 11, a través del portal oficial de Subastas del Banco Ciudad, y contará con una amplia variedad de modelos de Apple, desde versiones más antiguas hasta equipos de última generación.

Cuáles iPhones se subastan y desde qué precios

De acuerdo al catálogo difundido por ARCA, el lote principal incluye más de 40 dispositivos Apple, con alternativas para distintos presupuestos. Entre los modelos más buscados aparecen unidades del iPhone 15, tanto en versiones de 128 GB como de 256 GB, además de iPhone 13 y de iPhone 12.

Los valores base parten de los $ 213.000, una cifra muy por debajo de los precios que se manejan actualmente en comercios oficiales y revendedores.

Subasta de ARCA

Esta diferencia explica el fuerte interés que suelen generar este tipo de remates, que en ediciones anteriores agotaron las ofertas en pocos minutos.

En qué estado se encuentran los celulares

Un punto clave a tener en cuenta es que los productos se subastan tal como fueron decomisados.

En la mayoría de los casos, los equipos figuran como nuevos o en caja cerrada con su respectivo sello de seguridad, aunque no cuentan con garantía oficial del fabricante, tal como establece la normativa aduanera.

Cómo inscribirse y participar de la subasta

Para poder ofertar es obligatorio crear un usuario en el sitio Subastas Banco Ciudad y luego inscribirse específicamente en la subasta organizada por ARCA.

Además, se exige el pago previo de una caución, que suele equivaler al 10% del valor base del lote elegido. Este monto funciona como garantía y se devuelve automáticamente si no se gana la subasta.

Una vez finalizado el remate, el ganador recibirá la notificación por correo electrónico y tendrá 48 horas hábiles para abonar el saldo pendiente.

Impuestos y retiro de los equipos

Al precio final de adjudicación se le deben sumar los impuestos correspondientes, como el IVA del 21% y otros cargos internos, por lo que se recomienda hacer el cálculo completo antes de ofertar.

El retiro de los celulares queda a cargo del comprador y debe coordinarse según las condiciones de la terminal aduanera donde se encuentre el lote adquirido.