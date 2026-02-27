La Jefatura de Gabinete de Ministros confirmó los feriados correspondientes al mes de marzo del 2026 en Argentina en el calendario oficial. Las personas que tienen planeado realizar alguna actividad deberán tener en cuenta los asuetos del tercer mes del año. Es decir, que el sábado 21, domingo 22, lunes 23 y martes 24 de marzo será el fin de semana largo de marzo. Cabe destacar que el viernes 20 es no laborable por la Fiesta de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán para trabajadores musulmanes. En este caso el Jueves Santo coincide con el feriado nacional inamovible por Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Los días no laborables y feriados nacionales son Jueves Santo (2 de abril) y Viernes Santo (3 de abril). En conclusión, la Semana Santa 2026 abarcará del 29 de marzo al 5 de abril y el fin de semana largo es del 2 de abril al 5 de abril. Los días no laborables se diferencian de los feriados nacionales porque la obligatoriedad del descanso depende del empleador. En cambio, un feriado es un día establecido por ley en el que todas las actividades laborales, educativas y administrativas están obligatoriamente interrumpidas, salvo servicios esenciales. Características del día no laborable: Esto está contemplado por la Ley de Contrato de Trabajo y está reflejado en el calendario oficial de la Jefatura de Gabinete de la Nación. Por ejemplo, el 20 de marzo no laborable por la Fiesta de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán se trata de un día no laborable para los trabajadores musulmanes, lo que significa que los empleadores pueden otorgar el asueto, pero no están obligados a hacerlo como ocurre con los feriados nacionales. Esto permite que las personas que practican la religión puedan participar de las celebraciones sin afectar la jornada laboral de manera obligatoria.