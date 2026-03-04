Las altas temperaturas del verano hacen que diversos conductores elijan calzado abierto como ojotas para manejar, sin saber que puede ser una infracción que derive en multas. Si bien la Ley Nacional de Tránsito no lo prohíbe de forma específica, especialistas recomiendan el uso de zapatos cerrados para transitar rutas y autopistas. Si bien la ley nacional no sanciona el uso de ojotas, la interpretación puede cambiar según cada provincia. En Mendoza se prohíbe manejar con calzado abierto como sandalias, según indica la Ley Provincial N.º 9.024. En este contexto, en caso en un control policial se identifique el uso de calzado abierto, se podrá proceder con multas y sanciones económicas. Otra de las costumbres argentinas es tomar mate mientras se maneja. Si bien el copiloto ceba y el conductor solo toma, la ley nacional exige que se mantengan las dos manos sobre el volante. El único caso en donde se permite no tener ambas manos es al cambiar de marcha. En Mendoza, tomar mate al volante se considera una falta grave y la multa es equivalente a 1.000 Unidades Fijas (UF), monto equivalente hasta los $ 420.000. En caso de Córdoba, la multa será de 20 UF, lo que da un monto cercano a los $ 30.780.