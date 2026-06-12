Las autoridades de la Secretaría de Movilidad poseen la facultad de revocar este permiso a los conductores por diversas razones. Conózcalas.

A pesar de su carácter de “permanente”, la autoridad capitalina se reserva el derecho de revocar la licencia de conducir ante violaciones serias al Reglamento de Tránsito con el fin de garantizar la seguridad vial.

La Licencia Permanente de Conducir en la Ciudad de México (CDMX) fue reactivada en noviembre de 2024 y desde entonces se ha consolidado como un beneficio significativo para los automovilistas al eliminar la necesidad de renovaciones periódicas. Sin embargo, este permiso, aunque no caduca, está sujeto a la cancelación definitiva por parte de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) si el conductor incurre en faltas graves.

Motivos por los que darán de baja las licencias de conducir

Una de las infracciones más severamente penalizadas resulta ser la de conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, así como la acumulación de sanciones debidas al programa “Conduce sin Alcohol”.

La SEMOVI tiene la capacidad de revocar el permiso a aquellos automovilistas que se vean implicados en accidentes viales que impliquen víctimas graves o fallecimientos.

En este contexto, una de las causas más graves que conllevan la cancelación definitiva de la licencia está relacionada de manera directa con incidentes de tráfico con consecuencias fatales.

Motivos oficiales para la suspensión inmediata de la licencia de conducir

La cancelación de la licencia de conducir permanente puede ser efectuada por diversas razones, entre las cuales se destacan: