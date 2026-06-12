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A pesar de su carácter de “permanente”, la autoridad capitalina se reserva el derecho de revocar la licencia de conducir ante violaciones serias al Reglamento de Tránsito con el fin de garantizar la seguridad vial.
La Licencia Permanente de Conducir en la Ciudad de México (CDMX) fue reactivada en noviembre de 2024 y desde entonces se ha consolidado como un beneficio significativo para los automovilistas al eliminar la necesidad de renovaciones periódicas. Sin embargo, este permiso, aunque no caduca, está sujeto a la cancelación definitiva por parte de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) si el conductor incurre en faltas graves.
Motivos por los que darán de baja las licencias de conducir
Una de las infracciones más severamente penalizadas resulta ser la de conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, así como la acumulación de sanciones debidas al programa “Conduce sin Alcohol”.
La SEMOVI tiene la capacidad de revocar el permiso a aquellos automovilistas que se vean implicados en accidentes viales que impliquen víctimas graves o fallecimientos.
En este contexto, una de las causas más graves que conllevan la cancelación definitiva de la licencia está relacionada de manera directa con incidentes de tráfico con consecuencias fatales.
Motivos oficiales para la suspensión inmediata de la licencia de conducir
La cancelación de la licencia de conducir permanente puede ser efectuada por diversas razones, entre las cuales se destacan:
- Accidentes viales que resulten en víctimas graves o fallecimientos.
- Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.
- Acumulación de sanciones derivadas del programa “Conduce sin Alcohol”.
- Infracciones que atentan contra la infraestructura urbana y el orden vial.
- Causar daños al mobiliario urbano, incluyendo semáforos, señales de tránsito o postes.
- El uso indebido de las vías exclusivas para el transporte público, como l
ponen en riesgo la vida de terceros y son motivo inmediato para la revocación del documento
Todos los motivos por los que darán de baja las licencias de conducir
Existen motivos adicionales que afectan la validez de la licencia de conducir permanente, como la presentación de información o documentos falsos durante el proceso de trámite. Tal circunstancia es considerada una causa de cancelación inmediata e irreversible.
Es crucial que los automovilistas que cuentan con la licencia de conducir permanente sean conscientes de que, en la mayoría de los casos de revocación debido a estas faltas graves, no se puede volver a tramitar el permiso.
Por otro lado, la SEMOVI monitorea la aptitud física de los conductores; si se presentan enfermedades crónicas o trastornos que afectan significativamente la capacidad para conducir de manera segura, la autoridad tiene la facultad de solicitar exámenes médicos o de manejo y, en caso necesario, proceder a la cancelación de la licencia.
Los individuos que deseen adquirir este documento deben cumplir con los requisitos establecidos, tales como el pago de $1,500 pesos y, para los nuevos solicitantes, la aprobación de un examen teórico.