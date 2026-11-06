La restricción se implementará por razones de seguridad relacionadas con las actividades previstas durante la visita apostólica del papa León XIV. (Fuente: Trenes Argentinos)

Los pasajeros de la Línea Mitre deberán tener en cuenta una modificación importante en el servicio ferroviario a partir de mañana. Por el operativo especial vinculado a la visita del papa León XIV a la Argentina, dos estaciones permanecerán cerradas y los trenes no permitirán subir ni bajar pasajeros en esos puntos.

La medida comenzará este sábado 7 de noviembre y se extenderá durante varias jornadas, con el objetivo de establecer un dispositivo de seguridad para resguardar el operativo por la visita del sumo pontífice.

¿Cuáles son las dos estaciones del tren Mitre afectadas por la visita del papa León XIV?

Según informó la Secretaría de Transporte, las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre, permanecerán sin ascenso ni descenso de pasajeros desde el sábado 7 de noviembre a las 18:00 h. hasta el inicio de los servicios del jueves 12 de noviembre.

La restricción se implementará por razones de seguridad relacionadas con las actividades previstas durante la visita del papa León XIV, que tendrá distintos encuentros y celebraciones en varios puntos del país.

las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre, permanecerán sin ascenso ni descenso de pasajeros desde el sábado 7 de noviembre a las 18:00 h. hasta el inicio de los servicios del jueves 12 de noviembre. (Fuente: Trenes Argentinos)

¿Qué otros cambios tendrá el servicio de trenes durante la visita del papa?

Además del cierre de las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre, habrá modificaciones en los recorridos de las líneas Mitre y San Martín durante determinadas franjas horarias del lunes 9 y martes 10 de noviembre.

En esos momentos, los servicios circularán con recorridos reducidos y cortarán en Belgrano C, Belgrano R, Caseros y Villa del Parque.

Por otro lado, el Gobierno dispuso un esquema especial de transporte para facilitar los traslados de los fieles:

Lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre : los trenes circularán con cronogramas de día hábil, pese a los feriados establecidos.

Madrugada del lunes 9 : habrá servicios ferroviarios especiales desde las 00.

Noche del martes 10 y madrugada del miércoles 11: se implementarán extensiones horarias y refuerzos.

¿Cuándo volverán a habilitar las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre?

La restricción en las dos estaciones de la Línea Mitre finalizará con el inicio de los servicios ferroviarios del jueves 12 de noviembre. Desde ese momento, se espera que vuelva a estar permitido el ascenso y descenso de pasajeros en ambas paradas.

Hasta entonces, quienes utilizan habitualmente estas estaciones deberán organizar su viajes con anticipación y contemplar las modificaciones previstas en el servicio.

Para conocer los horarios, recorridos y posibles cambios de último momento, se recomienda consultar los canales oficiales antes de salir de casa.