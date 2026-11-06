El hombre fue golpeado por un poste de luz y deberán pagarle.

Un hombre de 73 años salía de su casa cuando un poste telefónico de madera se desplomó sobre la vereda, cayó de manera repentina y lo golpeó con fuerza. Como consecuencia del impacto, el vecino sufrió graves lesiones en la columna y la cabeza.

El incidente tuvo lugar en la Provincia de Buenos Aires hace casi 10 años. Sin embargo, el proceso judicial atravesó distintas instncias hasta llegar a una resolución definitiva. Durante ese periodo el jubilado falleció, pero la demanda continuó a través de sus herederos.

¿Cómo fue el caso que terminó con la indemnización millonaria?

Tres vecinas aportaron testimonios clave para reconstruir lo sucedido frente a la vivienda. Dos de ellas presenciaron la caída del tendido, mientras que la tercera escuchó el impacto. Por eso, las declaraciones confirmaron que el poste estaba inclinado desde antes del accidente.

Una pericia de ingeniería determinó que la base tenía un avanzado deterioro. La humedad acumulada por una zanja cercana debilitó la madera enterrada directamente en la tierra. Así, los informes demostraron que la compañía no realizó las tareas de mantenimiento requeridas .

La investigación judicial y los últimos avances en la causa

La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Quilmes intervino en la causa. Los jueces analizaron los peritajes presentados y confirmaron la responsabilidad de Telefónica de Argentina S.A. Por esta razón, el tribunal respaldó el fallo de primera instancia.

La Justicia determinó que la firma era culpable. Imagen ilustrativa. El Cronista Argentina

La Justicia fijó una indemnización de 12,4 millones de pesos más los intereses correspondientes. La suma incluye montos por incapacidad física, daño moral y tratamientos psicológicos. De esta forma, la suma final cubrirá los gastos médicos y las secuelas del siniestro.

La Cámara declaró desierto el recurso presentado por la empresa telefónica para apelar la condena al sostener que los argumentos de la firma no cuestionaban la sentencia original.

Pese a que la resolución no vinculó directamente la muerte posterior de la víctima con el golpe recibido, la familia del adulto mayor que salió de su casa y se le cayó encima el poste de télefono recibirá una indemnización millonaria cerca a los 13 millones.