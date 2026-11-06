Rociar vinagre en el vidrio y marco de la ventana.

Rociar vinagre blanco en los marcos de las ventanas es una práctica doméstica que suele recomendarse para limpiar superficies y remover bacterias.

La explicación está en su composición química. El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto químico que puede tener actividad antimicrobiana en determinadas concentraciones.

Además, su acidez favorece la disolución de algunos depósitos minerales, como los residuos de calcio y magnesio que deja el agua dura al evaporarse, lo que facilita la eliminación de manchas adheridas al vidrio y a los marcos de las ventanas.

Rociar vinagre en el marco de las ventanas: para qué sirve

Rociar vinagre blanco en los marcos de las ventanas puede ayudar a remover manchas de agua dura y depósitos minerales, además de actuar frente a ciertos microorganismos.

Esto se debe a que contiene ácido acético, que favorece la disolución de residuos como el carbonato de calcio. La Universidad Estatal de Nuevo México explica que el vinagre se utiliza para eliminar depósitos de agua dura y manchas en superficies de vidrio. Su eficacia depende del tipo de suciedad y del material que se limpia.

Además, un estudio de 2020 publicado en BMC Microbiology, realizado por investigadores de la Universidad de Ciencias Aplicadas del Rin-Waal, evaluó la actividad antibacteriana, antifúngica y antiviral del ácido acético y encontró efectos bajo determinadas concentraciones y condiciones de laboratorio.

En particular, los investigadores comprobaron que una solución con 10% de ácido acético y 1,5% de ácido cítricoredujo significativamente distintas bacterias y hongos.

Rociar vinagre en el marco de las ventanas.

Por eso, rociar una solución de vinagre puede ayudar a remover algunas marcas de agua dura y residuos minerales adheridos al vidrio y al marco de las ventanas , así como también reducir las bacterias y hongos.

Qué dice la ciencia sobre el ácido acético para hongos y bacterias

El trabajo, titulado Did granny know best? Evaluating the antibacterial, antifungal and antiviral efficacy of acetic acid for home care procedures, fue realizado por Marc-Kevin Zinn y Dirk Bockmühl y publicado en BMC Microbiology.

En los ensayos de laboratorio, los investigadores observaron que una solución con un 10% de ácido acético y un 1,5% de ácido cítrico redujo significativamente la presencia de distintas bacterias y hongos. Además, detectaron actividad antiviral con concentraciones de ácido acético del 5%, 7,5% y 10%.

Entre los microorganismos analizados se encontraban las bacterias Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Enterococcus hirae, así como el hongo Aspergillus brasiliensis y la levadura Candida albicans.

Por qué la concentración del vinagre es importante