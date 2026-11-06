Dos hombres fueron detenidos tras evadir un control policial sobre la avenida General Paz y desplegar una fuga con tiroteo de más de 80 kilómetros. El operativo, que se extendió por distintas zonas del Gran Buenos Aires, incluyó patrulleros en tierra y la asistencia de unidades aérea.

El episodio comenzó cuando las cámaras del sistema de monitoreo detectaron un vehículo Volkswagen Polo con orden de captura. Los efectivos intentaron identificar a los ocupantes a la altura del cruce con la avenida Constituyentes. Sin embargo, el conductor aceleró para eludir el retén e ingresó de inmediato a territorio bonaerense.

¿Cómo fue el tiroteo y la persecusión en la ruta?

Durante la huida, los sospechosos avanzaron a gran velocidad por las rutas 8, 5 y 7 atravesando varios municipios. Mientras tanto, un helicóptero de la fuerza siguió el recorrido en tiempo real para orientar a los móviles terrestres. En ese trayecto, los fugitivos dispararon contra los patrulleros que intentaban cerrarles el paso.

El intercambio con armas de fuego se intensificó a medida que la persecución avanzaba por distintas zonas bonaerenses. Por esa razón, los policías repelieron la agresión y apuntaron directamente a los neumáticos del vehículo. De esta manera, el auto sufrió la rotura de una rueda y perdió estabilidad en la calzada.

El operativo culminó a la altura del kilómetro 103 de la Ruta Provincial 6, en el partido de General Las Heras cuando las unidades policiales rodearon el vehículo inutilizado y redujeron a los dos ocupantes . Uno de los sospechosos presentó heridas de bala en el hombro y debió ser asistido.

De esta forma, los delincuentes que esquivaron el control policial y fueron perseguidos por 80 kilómetros en un violento tiroteo, terminaron presos, pero sin heridos de gravedad.

La investigación judicial y la pena que enfrentan

Los aprehendidos fueron identificados como Marcos Leandro Colombres, de 35 años, y Alexis Esteban Milad, de 28. Tras el procedimiento, las autoridades confirmaron que ambos contaban con un amplio prontuario delictivo. Así, la fiscalía interviniente dispuso la detención de los sospechosos y el secuestro del automóvil.

En paralelo, los peritos incautaron las armas empleadas y los elementos arrojados durante el trayecto. De esta forma, la causa quedó caratulada bajo los cargos de resistencia a la autoridad, portación ilegal de arma y tentativa de homicidio. Mientras tanto, la Justicia avanza en la recolección de pruebas para definir la situación procesal de los imputados.