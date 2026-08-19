Con la suba del Índice de Precios Al Consumidor (IPC) correspondiente a julio, se confirmó un aumento en las pensiones y jubilaciones de todos los argentinos amparados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La inflación del pasado mes escaló por encima de los 2 puntos porcentuales, lo que repercutirá de forma directa en la actualización de los haberes mensuales de los adultos mayores y pensionados del país.

Los nuevos montos estarán acompañados por el bono extraordinario de hasta $70.000 para los beneficiarios que cumplan con las condiciones establecidas.

¿Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES con aumento en septiembre?

Con una actualización del 2,11%, el haber mínimo previsional pasará de $419.775,93 en agosto a $428.633,20 en septiembre. El incremento surge de la fórmula de movilidad mensual establecida por el Decreto 274/2024.

Con una actualización del 2,11%, el haber mínimo previsional pasará de $419.775,93 en agosto a $428.633,20 en septiembre. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Geber86

Para quienes además reciban el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total llegará a $498.633,20. El refuerzo, sin embargo, no aumenta junto con el haber, por lo que su peso relativo sobre el ingreso total disminuye.

En términos concretos, el haber básico tendrá una suba de $8.857,27 respecto de agosto. Por eso, el aumento efectivo sobre el ingreso total será inferior al porcentaje de movilidad aplicado al haber.

¿Qué pensiones y prestaciones de ANSES aumentarán en septiembre?

La actualización también alcanzará a otras prestaciones previsionales que toman como referencia el haber mínimo. Entre ellas se encuentran la PUAM y distintas Pensiones No Contributivas.

Los principales valores de septiembre serán:

PUAM : $342.906,56 más el bono de $70.000, con un total de $412.906,56 .

PNC por discapacidad y vejez: $300.043,24 más el refuerzo, hasta $370.043,24 .

PNC para madres de 7 hijos: $428.633,20 más el bono, hasta $498.633,20.

El bono extraordinario también contempla a titulares de prestaciones contributivas y a beneficiarios de la PUAM y de determinadas pensiones no contributivas, de acuerdo con los parámetros establecidos por el Gobierno.

¿Cuándo podrán consultar los jubilados el aumento de septiembre?

Los jubilados y pensionados podrán verificar cómo quedará compuesto su ingreso a través del recibo de haberes . Allí podrán consultar el monto básico, el bono y las eventuales deducciones correspondientes.

La consulta puede realizarse mediante los canales digitales de ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social a Mi ANSES y accediendo al apartado correspondiente a los cobros.

De esta manera, los adultos mayores podrán comprobar antes del cobro cuánto recibirán efectivamente en septiembre y verificar si el aumento aplicado coincide con la prestación que tienen registrada.