En esta noticia

Con la suba del Índice de Precios Al Consumidor (IPC) correspondiente a julio, se confirmó un aumento en las pensiones y jubilaciones de todos los argentinos amparados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La inflación del pasado mes escaló por encima de los 2 puntos porcentuales, lo que repercutirá de forma directa en la actualización de los haberes mensuales de los adultos mayores y pensionados del país.

Te puede interesar

Suspenden las clases jueves y viernes | Todos estos alumnos tendrán un fin de semana extra largo

Te puede interesar

Rociar alcohol sobre la funda del celular: para qué sirve y por qué conviene hacerlo

Los nuevos montos estarán acompañados por el bono extraordinario de hasta $70.000 para los beneficiarios que cumplan con las condiciones establecidas.

¿Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES con aumento en septiembre?

Con una actualización del 2,11%, el haber mínimo previsional pasará de $419.775,93 en agosto a $428.633,20 en septiembre. El incremento surge de la fórmula de movilidad mensual establecida por el Decreto 274/2024.

Con una actualización del 2,11%, el haber mínimo previsional pasará de $419.775,93 en agosto a $428.633,20 en septiembre. (Fuente: Shutterstock)
Con una actualización del 2,11%, el haber mínimo previsional pasará de $419.775,93 en agosto a $428.633,20 en septiembre. (Fuente: Shutterstock)Fuente: ShutterstockGeber86

Para quienes además reciban el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total llegará a $498.633,20. El refuerzo, sin embargo, no aumenta junto con el haber, por lo que su peso relativo sobre el ingreso total disminuye.

En términos concretos, el haber básico tendrá una suba de $8.857,27 respecto de agosto. Por eso, el aumento efectivo sobre el ingreso total será inferior al porcentaje de movilidad aplicado al haber.

¿Qué pensiones y prestaciones de ANSES aumentarán en septiembre?

La actualización también alcanzará a otras prestaciones previsionales que toman como referencia el haber mínimo. Entre ellas se encuentran la PUAM y distintas Pensiones No Contributivas.

Los principales valores de septiembre serán:

  • PUAM: $342.906,56 más el bono de $70.000, con un total de $412.906,56.
  • PNC por discapacidad y vejez: $300.043,24 más el refuerzo, hasta $370.043,24.
  • PNC para madres de 7 hijos: $428.633,20 más el bono, hasta $498.633,20.

El bono extraordinario también contempla a titulares de prestaciones contributivas y a beneficiarios de la PUAM y de determinadas pensiones no contributivas, de acuerdo con los parámetros establecidos por el Gobierno.

COTO.El producto tecnológico disponible en COTO que ayuda a estudiar, jugar y entretenerse en un solo dispositivo
Profeni.La recomendación de PROFENI para cuidar la microbiota sin hacer cambios drásticos en la alimentación

¿Cuándo podrán consultar los jubilados el aumento de septiembre?

Los jubilados y pensionados podrán verificar cómo quedará compuesto su ingreso a través del recibo de haberes. Allí podrán consultar el monto básico, el bono y las eventuales deducciones correspondientes.

La consulta puede realizarse mediante los canales digitales de ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social a Mi ANSES y accediendo al apartado correspondiente a los cobros.

De esta manera, los adultos mayores podrán comprobar antes del cobro cuánto recibirán efectivamente en septiembre y verificar si el aumento aplicado coincide con la prestación que tienen registrada.