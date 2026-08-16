Oficial | Hasta el lunes 31, jubilados del IMSS, ISSSTE o ISSFAM deberán presentar el certificado de supervivencia para recibir su pensión de México

Las instituciones de seguridad social de México, entre las que se encuentran el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), recuerdan la vigencia del trámite del certificado de supervivencia para los pensionados y jubilados que cobran sus haberes fuera del país.

De acuerdo con la información oficial difundida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través del portal oficial del Gobierno de México y los portales institucionales del IMSS e ISSSTE, la comprobación de fe de vida continúa siendo un procedimiento indispensable para la continuidad en la recepción de fondos económicos en el extranjero.

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¿Quiénes deben presentar el certificado de supervivencia?

Según los lineamientos institucionales oficiales, este requisito aplica de manera obligatoria únicamente a los beneficiarios que residen fuera de México.

Para quienes viven dentro del territorio mexicano, la verificación presencial en ventanilla fue eliminada gracias a la automatización y el cruce de bases de datos gubernamentales.

Para aquellos jubilados que radican en el exterior, la comprobación de fe de vida ante la red consular permite mantener la vigencia de sus derechos sin necesidad de trasladarse a territorio nacional.

¿Cuándo deben presentar el certificado de supervivencia los jubilados?

Las fechas y plazos de presentación varían según el instituto de adscripción conforme a la normativa vigente:

ISSSTE e ISSFAM : la verificación se realiza de manera semestral. La primera acreditación se cumple durante enero o febrero, mientras que la segunda ventana comprende el periodo de julio y agosto, fijando el lunes 31 de este mes como fecha límite oficial.

IMSS: los pensionados radicados en el extranjero están obligados a comprobar supervivencia de manera electrónica en la oficina consular más cercana cada seis meses.

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Documentación requerida y especificaciones oficiales de la fotografía

Según las disposiciones publicadas en el sitio web institucional de la SRE y los trámites consulares oficializados, los titulares deberán acudir presencialmente con la siguiente documentación en original y copia:

Identificación de pensionista : credencial de pensionista otorgada por el instituto (ISSSTE/IMSS) o Tarjeta de Filiación (ISSFAM). En su defecto, identificación oficial vigente (pasaporte, matrícula consular, INE) y número de seguridad social o de pensionista asignado.

Comprobante de cobro : último talón de pago o recibo de pensión emitido por la entidad correspondiente.

Fotografía reciente: ISSSTE / ISSFAM / Otros: Una fotografía reciente, a color, tomada de frente y tamaño credencial. Para el IMSS, foto reciente, aunque algunas representaciones consulares precisan que sea tamaño pasaporte o credencial a color.

Procedimiento consular y canales oficiales de cita

La Secretaría de Relaciones Exteriores reitera que el trámite de emisión del certificado de supervivencia es totalmente gratuito. Las citas deben programarse con antelación a través de las vías oficiales del Gobierno de México: