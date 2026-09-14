No habrá clases el martes 15 de septiembre.

Tras el Día del Maestro, decretaron un nuevo feriado el martes 14 de septiembre y miles de habitantes de la Provincia de Buenos Aires contarán con un día extra de descanso para aprovechar en sus hogares.

En este marco, se declaró un asueto a nivel local y no habrá clases en diferentes escuelas bonaerenses.

Por qué no hay clases el lunes 14 de septiembre

El lunes 14 de septiembre será una jornada no laborable para diferentes regiones de la Provincia de Buenos Aires. En esta ocasión, no se trata de un feriado de alcance nacional, sino local.

Según el calendario oficial, se declaró asueto en las siguientes localidades o partidos bonaerenses, en conmemoración a su aniversario fundacional y fiesta patronal.

Por tales motivos, no habrá clases en las escuelas públicas de los siguientes lugares:

Partido de Dolores, por sus fiestas patronales.

Partido de Trenque Launquen, por sus fiestas patronales.

Quiénes tendrán feriado el lunes 14 de septiembre

El lunes 14 de septiembre será feriado para los habitantes de dichos partidos bonaerenses. En este marco, no deberán presentarse a trabajar quienes ejerzan en la administración pública o en algún establecimiento del Banco Provincia.

Además, no se dictarán clases en las escuelas estatales . Quienes trabajen en el sector privado, dependerá de su empleador si deben o no cumplir con las horas.

Qué feriados hay confirmados para el resto del año

De cara a lo que resto del año, el calendario señala las siguientes fechas festivas: