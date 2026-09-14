Confirmado | Suspenden las clases durante 21 días por un brote de virus muy contagioso en Colombia: cuándo reabrirán las escuelas

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Las autoridades educativas y sanitarias tomaron una medida preventiva que afecta a toda la comunidad estudiantil de un establecimiento educativo, luego de detectar un brote progresivo de una enfermedad altamente contagiosa.

La decisión fue adoptada en Sincelejo, capital del departamento de Sucre, donde las secretarías municipales de Educación y Salud dispusieron suspender temporalmente las actividades presenciales en la Institución Educativa Nueva Esperanza debido a un brote de varicela.

La medida se encuentra establecida en la Resolución N.º 1824 del 7 de septiembre de 2026 y contempla un período de 21 días calendario, comprendido entre el 8 y el 28 de septiembre. Durante ese lapso, los alumnos de todos los grados y niveles continuarán sus actividades académicas de manera remota.

¿Por qué suspendieron las clases durante 21 días?

La decisión se produjo después de que la Unidad Epidemiológica de la Secretaría de Salud notificara sobre el avance del brote de varicela dentro de la comunidad educativa.

Frente a esta situación, las autoridades resolvieron modificar temporalmente la modalidad de prestación del servicio para reducir el riesgo de nuevos contagios y proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo.

Mientras dure la suspensión presencial, las autoridades sanitarias continuarán realizando tareas de inspección y seguimiento epidemiológico para detectar y confirmar los casos. Por su parte, la unidad de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación supervisará el cumplimiento de las medidas preventivas.

¿Cuándo volverán los estudiantes a las aulas?

La suspensión está prevista hasta el 28 de septiembre de 2026. Una vez finalizado ese período, se prevé retomar las actividades presenciales en coordinación con la Secretaría de Salud y bajo las condiciones sanitarias correspondientes.

Hasta entonces, la institución deberá garantizar la continuidad de las clases bajo modalidad remota para todos los grados y niveles, evitando así la interrupción completa del calendario académico.