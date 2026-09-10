Color de la bandeja de la carne en los supermercados: qué significa cada uno y cuál conviene comprar.

El color de la bandeja de la carne en los supermercados suele generar confusión entre los argentinos.

Es usual que los mismos cortes de carne estén envasados en distintos packs de tergopol. La diferencia no está relacionada con la calidad, frescura ni orden de la carne ni a un código sanitario obligatorio.

Qué revela el color de las bandejas de la carne

En los supermercados es habitual encontrar cortes de carne idénticos como nalga o cuadrada con una diferencia que suele llamar mucho la atención: algunas bandejas suelen ser de color rojo, amarillo o negro .

Si bien esta distinción no proviene de un código sanitario obligatorio en Argentina, cada supermercado lo elige por cuestiones comerciales y estéticas.

Color de la bandeja de la carne en los supermercados: qué significa cada uno y cuál conviene comprar.

Bandeja negra

La bandeja negra suele reservarse para cortes seleccionados y de mayor calidad porque transmite una imagen más elegante. El fondo oscuro aumenta el contraste con la carne y ayuda que se destaque el marmoleo de la grasa.

Bandeja roja

Por su parte, la roja se usa tradicionalmente para cortes vacunos por su tonalidad natural que permite una presentación uniforme. Como el fondo se parece al alimento, algunos cambios resultan menos visibles.

Bandeja amarilla

Las amarillas suelen estar relacionadas con productos de consumo cotidiano y que muchas veces están en oferta. Algunas cadenas las usan para diferenciar las promociones o líneas económicas.

¿El color de la bandeja significa que la carne es de menor calidad?

El color de la bandeja no determina la calidad, ni la frescura ni el origen de los cortes de carne . La elección responde a decisiones comerciales de cada supermercado para que los clientes diferencien líneas, promociones o tipos de carne.

Más allá del color, los especialistas recomiendan prestar atención a otros aspectos antes de comprar un corte de carne: