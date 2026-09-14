Oficial y confirmado | No hay clases el miércoles 16 de septiembre: decretan feriado y miles de estudiantes tendrán descanso en México. (Representación creada con IA)

El miércoles 16 de septiembre no habrá clases en las escuelas de educación básica de México debido a la conmemoración del Día de la Independencia. La fecha aparece de manera oficial en el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La suspensión forma parte del calendario escolar 2026-2027, que contempla 185 días efectivos de clases para preescolar, primaria y secundaria públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. El ciclo comenzó el 31 de agosto de 2026 y finalizará el 9 de julio de 2027.

Además, el 16 de septiembre es un día de descanso obligatorio para los trabajadores de acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. La fecha conmemora el inicio de la Independencia de México.

No habrá clases el miércoles 16 de septiembre

El calendario oficial de la SEP establece que el 16 de septiembre de 2026 será una jornada de suspensión de labores docentes en las escuelas de educación básica incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Por ese motivo, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no tendrán actividades escolares ese miércoles. La medida está contemplada desde la publicación del calendario correspondiente al ciclo 2026-2027.

La suspensión está relacionada con la celebración de la Independencia de México, una de las principales fechas cívicas del país. El 16 de septiembre se encuentra además entre los días de descanso obligatorio establecidos por la legislación laboral mexicana.

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¿Habrá un fin de semana largo por el 16 de septiembre?

Aunque el miércoles 16 será un día sin clases, no habrá un fin de semana largo automático para los estudiantes. El calendario escolar no establece una suspensión general de actividades para el jueves 17 ni para el viernes 18 de septiembre.

De esta manera, para las escuelas que se rijan por el calendario nacional de la SEP, las clases continuarán después del feriado. El descanso escolar corresponde específicamente al miércoles 16 de septiembre.

Esto es diferente de los llamados puentes escolares, que se producen cuando una suspensión se combina con días de descanso cercanos. En este caso, la fecha conmemorativa cae miércoles, por lo que no genera por sí sola un periodo extendido de descanso.

¿Por qué es feriado el 16 de septiembre?

El 16 de septiembre conmemora el inicio de la Independencia de México. La fecha está reconocida tanto en el calendario escolar como en la legislación laboral.

La Ley Federal del Trabajo establece expresamente en su artículo 74, fracción V, que el 16 de septiembre es un día de descanso obligatorio. Por ello, los trabajadores tienen reglas específicas respecto de esta jornada y de la remuneración correspondiente cuando deben prestar servicios ese día.

En el ámbito educativo, la SEP también incorporó la fecha como suspensión de labores docentes dentro del calendario oficial del ciclo 2026-2027. El documento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 2026.

Los próximos días sin clases en 2026

Después del 16 de septiembre, el calendario escolar contempla otras suspensiones de labores docentes durante 2026.

16 de septiembre: Día de la Independencia.

2 de noviembre: Día de Muertos.

16 de noviembre: suspensión relacionada con la conmemoración de la Revolución Mexicana.

25 de diciembre: Navidad.

Estas fechas forman parte del calendario escolar oficial para el ciclo 2026-2027 y determinan las jornadas en las que no se desarrollarán actividades docentes en las escuelas comprendidas por el acuerdo de la SEP.