La Fuerza Aérea Argentina realizó una prueba de un misil antiaéreo con un alcance de hasta 10 kilómetros durante un importante ejercicio militar desarrollado en Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires.

El operativo reunió a efectivos de las tres Fuerzas Armadas y permitió poner a prueba la capacidad del país para responder ante eventuales amenazas aéreas.

El lanzamiento del RBS 70 NG se concretó en el marco del ejercicio conjunto “Santa Bárbara”, una maniobra que forma parte del plan de adiestramiento “Aquiles 2026”.

La actividad tuvo como objetivo entrenar a las unidades encargadas de la defensa antiaérea y comprobar el funcionamiento de los sistemas desplegados.

Misil RBS 70 NG: qué pasó durante el ejercicio en Mar Chiquita

El Ejercicio Santa Bárbara formó parte del Plan de Ejercicios Operativos y Tareas Ordenadas de Adiestramiento “Aquiles 2026”, impulsado por el Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Fuerza Aérea.

La práctica tuvo como objetivo entrenar las distintas etapas de una operación de Defensa Antiaérea , desde el alistamiento y despliegue hasta el emplazamiento, la operación y el posterior repliegue de los sistemas.

Durante la maniobra, el Grupo 1 de Defensa Antiaérea puso en funcionamiento sus cuatro escuadrones operativos, pertenecientes a las brigadas aéreas IX, VI y V, además del escuadrón de la Base Aérea Militar Mar del Plata.

Así fue la prueba del misil antiaéreo de Argentina

El ejercicio incluyó la simulación de ataques contra diferentes objetivos materiales ubicados dentro del Celpa II.

Para representar las incursiones aéreas se utilizó el Sistema de Armas E-312 Tucano, perteneciente a la III Brigada Aérea.

De esta manera, los integrantes de las unidades realizaron una operación de Defensa Antiaérea en una jornada de entrenamiento.

RBS 70 NG: el misil que Argentina lanzó y puede alcanzar 10 kilómetros

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La etapa final estuvo protagonizada por el RBS 70 NG, un misil antiaéreo de corto alcance destinado a la defensa contra amenazas aéreas.

El sistema utiliza un mecanismo de guiado mediante láser conocido como “beam rider”, por el cual el misil sigue el haz dirigido hacia el objetivo.

De acuerdo con las características informadas para este sistema, el RBS 70 NG puede alcanzar blancos situados a distancias de hasta 10 kilómetros y a alturas de hasta 5 kilómetros , además de operar bajo diferentes condiciones meteorológicas.

El lanzamiento tuvo una importancia particular para la Fuerza Aérea Argentina, ya que permitió comprobar el funcionamiento del sistema dentro de un escenario de adiestramiento con munición de combate.

Defensa Antiaérea: cómo se prepararon las Fuerzas Armadas

La operación contó además con la participación de integrantes de la Defensa Antiaérea del Ejército Argentino y de la Armada Argentina, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre las tres fuerzas.

Durante la maniobra se evaluaron la planificación, la toma de decisiones y la respuesta ante incursiones de aeronaves dentro de una zona de defensa.

La Defensa Antiaérea tiene como misión interrumpir, neutralizar o destruir amenazas aéreas antes de que puedan alcanzar objetivos considerados estratégicos.

Por ese motivo, los ejercicios permiten comprobar no solo las capacidades técnicas de los sistemas, sino también el nivel de coordinación y preparación del personal involucrado.

El hito que marcó el lanzamiento del misil en Mar Chiquita

Para la Fuerza Aérea, el lanzamiento del RBS 70 NG en Mar Chiquita constituye un paso dentro del proceso de recuperación de la capacidad misilística tierra-aire y del fortalecimiento de las operaciones de Defensa Aeroespacial Directa Activa.

La prueba permitió poner en funcionamiento el sistema en un escenario de adiestramiento y entrenar, de manera conjunta, a efectivos de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada.