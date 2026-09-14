La Armada Nacional avanza con la integración del armamento principal de su nuevo patrullero oceánico, que incorporará un cañón Leonardo de 76 mm con alta cadencia de fuego y capacidad para distintos tipos de operaciones marítimas.

La Armada Nacional avanza durante septiembre con la integración del armamento principal del Patrullero Oceánico Colombiano (POC), una de las plataformas navales más modernas desarrolladas por la industria local. El buque incorporará un montaje naval Leonardo 76/62 Super Rapid, que llegó recientemente al país a través del puerto de Cartagena y será instalado como parte de la etapa de integración de sus sistemas.

El cañón de 76 milímetros tendrá un papel central en las capacidades operativas del patrullero. El sistema puede alcanzar una cadencia de hasta 120 disparos por minuto y dispone de capacidad para almacenar 80 proyectiles listos para ser utilizados, además de poder emplear diferentes tipos de munición según la misión y el objetivo.

La incorporación del nuevo montaje también permitirá avanzar en la estandarización de los sistemas de 76 mm utilizados por distintas unidades de la Armada Nacional. El ARC 24 de Julio, que ya fue incorporado oficialmente a la flota, fue diseñado para realizar operaciones de vigilancia y control marítimo y contará con sensores, sistemas de gestión de combate, aeronaves no tripuladas y otros equipos destinados a ampliar su capacidad de operación.

¿Qué tiene el poderoso cañón de 76 mm que acaba de incorporar la Armada Nacional?

El sistema Leonardo 76/62 Super Rapid es un cañón naval de alta cadencia diseñado para cumplir diferentes funciones en una plataforma de combate. Puede emplearse contra objetivos de superficie, blancos aéreos y objetivos ubicados en zonas costeras, mientras que su sistema de alimentación permite realizar fuego sostenido a una velocidad de hasta 120 disparos por minuto. El montaje puede mantener hasta 80 proyectiles disponibles para su utilización inmediata.

Una de sus principales características es su capacidad para integrarse con los sistemas de dirección de tiro y gestión de combate del buque. De esta manera, el cañón puede formar parte de una arquitectura más amplia de sensores y sistemas de control, lo que permite utilizarlo en diferentes escenarios operativos. La Armada Nacional ya emplea sistemas de la familia de 76 mm de Leonardo en otras unidades de su flota, por lo que la incorporación al nuevo patrullero también contribuye a simplificar entrenamiento, mantenimiento y logística.

Representación creada con IA

¿Cómo es el nuevo patrullero oceánico que llevará esta poderosa arma?

El ARC 24 de Julio es el primer Patrullero Oceánico Colombiano desarrollado a partir de un diseño de COTECMAR y cuenta con unos 93 metros de eslora. El buque fue construido para permanecer durante períodos prolongados en el mar y dispone de una plataforma preparada para operar helicópteros, vehículos aéreos no tripulados y lanchas interceptoras. Su diseño incorpora además sistemas de vigilancia de superficie y aérea, comunicaciones tácticas y un sistema de gestión de combate.

La embarcación ya fue incorporada oficialmente a la Armada Nacional y durante 2026 comenzó a realizar actividades operativas y de entrenamiento. En julio llevó adelante su primer crucero internacional, durante el cual navegó por el Caribe y visitó distintos territorios de la región. La instalación del cañón de 76 mm forma parte de la integración progresiva de los distintos sistemas que completarán sus capacidades operativas.

¿Qué misiones podrá realizar el buque cuando complete su equipamiento?

El nuevo patrullero fue concebido principalmente para desarrollar tareas de vigilancia y control de los espacios marítimos bajo responsabilidad de la Armada Nacional. Entre sus funciones estarán la protección de la soberanía, la lucha contra el narcotráfico y el contrabando, el control de actividades de pesca ilegal, la búsqueda y rescate y la protección de infraestructuras consideradas estratégicas.

Su equipamiento también le permitirá participar en operaciones de asistencia humanitaria y respuesta ante emergencias, además de realizar misiones de vigilancia tanto en el Caribe como en el Pacífico. Con la integración del cañón Leonardo y el resto de sus sistemas de combate y sensores, el ARC 24 de Julio contará con una capacidad de respuesta mayor frente a distintas amenazas, sin dejar de cumplir el perfil multipropósito para el que fue diseñado.