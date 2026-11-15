Los conductores que necesiten cargar combustible a partir de mañana tendrán la posibilidad de hacerlo con un descuento en las estaciones de servicio YPF. La promoción estará disponible para quienes cumplan con una condición específica al momento de pagar y utilicen una tarjeta de banco habilitada.

El beneficio forma parte de los descuentos de noviembre de Banco Provincia y Mastercard, que incluyen reintegros en combustibles y promociones para viajes en Cabify.

La propuesta establece un porcentaje de devolución en función del mínimo de compra, así como también un límite semanal de ahorro.

¿Cómo acceder al descuento en combustibles de YPF el próximo lunes?

El beneficio estará disponible todos los lunes de noviembre para quienes carguen combustible en las estaciones de servicio YPF y abonen la compra a través de la app de la petrolera.

Es fundamental que quienes quieran acceder al reintegro efectúen la compa con una tarjeta Mastercard emitida por Banco Provincia.

La promoción ofrece un descuento del 10% sobre el monto de la compra, siempre que la carga sea de al menos $35.000. De esta manera, quienes cumplan con las condiciones podrán recuperar una parte del dinero gastado.

El reintegro tendrá un tope de $6.000 por semana. La promoción alcanza a las tarjetas Mastercard del Provincia tanto en sus versiones de crédito como en las de débito y prepaga .

La promoción ofrece un descuento del 10% sobre el monto de la compra, siempre que la carga sea de al menos $35.000. Fuente: Shutterstock

¿Qué otros descuentos de Banco Provincia y Mastercard estarán disponibles en noviembre?

Además del beneficio en YPF, las personas usuarias de Mastercard del Banco Provincia podrán incluso aprovechar promociones en viajes en Cabify.

Una de ellas corresponde a la iniciativa Go to Work, y está orientada a todos los que busquen solicitar un auto durante la mañana para trasladarse a sus trabajos.

Quienes finalicen un viaje entre las 7:00 y las 10:00, recibirán una notificación con un voucher para utilizar ese mismo día hasta las 23:59.

El cupón cubrirá el 100% del valor de otro viaje, con un tope de $25.000 por trayecto, de lunes a viernes y hasta cuatros veces por usuario durante noviembre.